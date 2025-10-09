Domina Japón mundial juvenil de judo Lima 2025, Cuba sin medalla 

Cuba finalizó sin medallas el Campeonato Mundial Juvenil de Judo en Lima. La delegación antillana ocupó el puesto 30 en el torneo individual, con el séptimo lugar de Dayanara Curbelo (+78 kg) como mejor resultado. En equipos mixtos cayeron 2-4 ante Alemania en octavos, finalizando en novena posición. Japón dominó el certamen con cinco títulos individuales y el oro por equipos.

Foto: Tomada de la Agencia Cubana de Noticias.

Cuba concluyó sin medalla en el Campeonato Mundial Juvenil de Judo, luego de finalizar en el lugar 30 del torneo individual y el noveno del por equipos mixto, con sede desde este domingo y hasta hoy en la capital peruana de Lima, dominio de Japón, campeón por partida doble y general.

Según el sitio de la Federación Internacional www.ijf.org, en el individual los cubanos -cuatro hombres y cuatro mujeres- tuvieron la mejor actuación en el séptimo puesto de Dayanara Curbelo, en los más de 78 kilogramos (kg), mientras que en el por equipos mixto, hoy cayeron 2-4 en el debut ante Alemania y quedaron eliminados.

Luego de finalizar el martes sin presea en el individual, con lo mejor en el séptimo puesto de Dayanara Curbelo, en más de 78 kilogramos (kg), este miércoles también quedaron en el camino al podio los cubanos, al perder ante Alemania, en octavos de final, resultado con el que fueron eliminados.

El grupo de WhatsApp, Cuba camino a Los Ángeles, los de la mayor de las Antillas fueron superados 2-4 por los alemanes, en un certamen que contó con la participación de 12 naciones, y que tuvo a los dueños de las medallas de plata y bronce a Francia, y Brasil y la selección que compitió bajo la bandera de la Federación Internacional, en ese orden, detrás de los nipones.

Los quintos peldaños fueron para Turquía y Uzbekistan, y los séptimos, para Kazajstán y Alemania.

A continuación los detalles de los combates Cuba-Alemania:

+70 kg: Dayanara Curbelo (CUB) perdió por la mínima (yuko) ante Mathilda Sophie Niemeyer (GER)

+90 kg: Zail Ramírez (CUB) cayó por ippon frente a Mortaza Suha (GER)

-57 kg: Dali Sentmanat Despaigne (CUB) perdió por ippon ante Helene Riegert (GER)

-73 kg: Jon Kuan Fleitas (CUB) venció por wazari a Melvin Noack (GER)

-70 kg: Glenda Masó Veranes (CUB) ganó por yuko (2-1) a Sara-Joy Bauer (GER)

-90 kg: Alexander Cesar (CUB) perdió por ippon ante Paul Friedrichs (GER).

Los japoneses dominaron el torneo individual con cinco preseas de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce, escoltados por los brasileños (2-1-2), y el plantel que compite bajo la bandera de la Federación Internacional (1-3-1).

También concluyeron con al menos una corona, Serbia (1-1-2), Francia (1-0-4), Países Bajos (1-0-0), Georgia (1-0-0), Suiza (1-0-0) y Tayikistán (1-0-0), respectivamente, mientras que Cuba terminó en el lugar 30, entre las 65 naciones participantes, gracias al séptimo peldaño se Dayanara.

