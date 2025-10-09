Fiesta de la Cubanía: La Patria en Mi Voz

Llegamos a este punto tras una campaña sostenida y un primer acercamiento en La Habana, donde logramos posicionar el evento a nivel nacional, dijo Yordan Roberto León Rodríguez, Director Provincial de Cultura en Granma al presentar el programa oficial de la 31ª Fiesta de la Cubanía en Bayamo, en conferencia de Prensa, en sitio fundacional […]

Llegamos a este punto tras una campaña sostenida y un primer acercamiento en La Habana, donde logramos posicionar el evento a nivel nacional, dijo Yordan Roberto León Rodríguez, Director Provincial de Cultura en Granma al presentar el programa oficial de la 31ª Fiesta de la Cubanía en Bayamo, en conferencia de Prensa, en sitio fundacional del evento la Casa de La Nacionalidad Cubana.

El trabajo en redes sociales y el apoyo de periodistas de diversos medios ha sido fundamental para consolidar la presencia digital de la Fiesta, recabó el también Presidente del Comité Organizador del evento. Esta edición se articula alrededor de cinco dedicatorias principales y varias motivaciones que enriquecen su programa:

– Comandante en Jefe Fidel Castro: En el marco del centenario de su natalicio (13 de agosto de 2026), la Fiesta se suma a la campaña nacional de homenaje.

· Abelardo Estorino: Reconocimiento al destacado dramaturgo en el centenario de su nacimiento.

· Julio Antonio Mella: Su figura será especialmente evocada en el evento teórico “Crisol de la Nacionalidad Cubana”.

· Armando Hart Dávalos: Creador de la Fiesta y exministro de Cultura, a quien se rinde homenaje por su 95 cumpleaños y su visión de un evento de esta magnitud, con sede en Bayamo, la cuna de la nacionalidad cubana.

Celebraciones y Aniversarios:

· 45 aniversario de la declaración del 20 de octubre como Día de la Cultura Cubana.

· 40 aniversario de la Campaña por la Lectura, con un programa de actividades del Centro Provincial del Libro y el sistema de bibliotecas, incluyendo brigadas artísticas en comunidades.

· 30 aniversario de la fundación del grupo de teatro Alas de Cuba, dirigido por Fernando Muñoz (“El Chino”), quien es también el director artístico de esta Fiesta.

· 20 aniversario de la creación de las Bandas Municipales de Concierto, un programa nacional que nació en Granma —donde solo existían tres bandas— gracias a la visión del maestro Carlos Puig y como parte de la Batalla de Ideas.

Como es tradicional, la Fiesta tiene una provincia invitada. En esta ocasión, es Santiago de Cuba, que celebra sus 510 años de fundada. Existe una coincidencia significativa: se cumplen 20 años desde que Santiago de Cuba fue invitada y dedicada por primera vez en una edición pasada. Los creadores santiagueros llegan con mucho entusiasmo para acompañar a Granma en esta celebración.

Con todo esto, la 31ª Fiesta de la Cubanía se consolida como el epicentro de la Jornada por la Cultura Cubana, que se extiende del 10 al 20 de octubre, reafirmando su lugar central en la defensa y promoción de nuestra identidad.

Yunior García Ginarte Yunior Garcia Ginarte - CNC TV GRANMA