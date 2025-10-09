Granma reitera su respaldo a Palestina en una concentración por la paz

Ciudadanos de Granma se congregaron en la Plaza de la Patria de Bayamo en solidaridad con Palestina, rechazando las acciones israelíes calificadas como genocidio. La protesta multigeneracional exigió el fin de las hostilidades y abogó por una solución negociada que proteja a la población civil. La movilización se alinea con las protestas globales y la postura oficial de Cuba.

Foto: Del autor

Ciudadanos de la provincia de Granma se dieron cita este lunes en la Plaza de la Patria de Bayamo en un acto de solidaridad con Palestina y de rechazo a las acciones israelíes, calificadas por los manifestantes como genocidio.

La convocatoria, que reunió a granmenses de varias generaciones, tuvo como propósito central exigir el fin de las hostilidades y abogar por una solución negociada que garantice la integridad de la población civil, en especial la de niños y mujeres. La movilización se alinea con las protestas mundiales que reclaman un alto al fuego inmediato.

Foto: Del autor

Este acto se inscribe en el conjunto de manifestaciones desarrolladas a lo largo del país, reflejando la postura oficial y constante de #Cuba sobre el conflicto. Asimismo, la concentración respalda las recientes resoluciones de las Naciones Unidas que instan al cese de la violencia en la región.

Cheila Aguilera Riquenes