Granma reitera su respaldo a Palestina en una concentración por la paz

Foto: Del autor
Ciudadanos de la provincia de Granma se dieron cita este lunes en la Plaza de la Patria de Bayamo en un acto de solidaridad con Palestina y de rechazo a las acciones israelíes, calificadas por los manifestantes como genocidio.
La convocatoria, que reunió a granmenses de varias generaciones, tuvo como propósito central exigir el fin de las hostilidades y abogar por una solución negociada que garantice la integridad de la población civil, en especial la de niños y mujeres. La movilización se alinea con las protestas mundiales que reclaman un alto al fuego inmediato.
Foto: Del autor
Este acto se inscribe en el conjunto de manifestaciones desarrolladas a lo largo del país, reflejando la postura oficial y constante de #Cuba sobre el conflicto. Asimismo, la concentración respalda las recientes resoluciones de las Naciones Unidas que instan al cese de la violencia en la región.