Concluyó en Bayamo I Feria Internacional de BANDEC

La gestión de contratos económicos y el anuncio de financiamiento bancario para siete clientes sobresalen entre los resultados de la primera Feria Internacional de Negocios del Banco de Crédito y Comercio en Granma, que reunió durante dos jornadas, en Bayamo, a empresarios, emprendedores, inversionistas y representantes de varios países. Con sede en la Casa de […]

La gestión de contratos económicos y el anuncio de financiamiento bancario para siete clientes sobresalen entre los resultados de la primera Feria Internacional de Negocios del Banco de Crédito y Comercio en Granma, que reunió durante dos jornadas, en Bayamo, a empresarios, emprendedores, inversionistas y representantes de varios países.

Con sede en la Casa de la Fiesta, el encuentro estuvo dirigido a diversificar las relaciones comerciales de la provincia y propiciar nuevas oportunidades de cooperación entre los actores económicos.

De acuerdo con el balance preparado para la clausura, participaron 168 visitantes profesionales, 47 expositores, 16 invitados y seis patrocinadores.

Entre los clientes más demandados durante las negociaciones figuraron las empresas Horyzonte, Epigran y Fénix, en una cita que combinó la presentación de productos y servicios con el intercambio directo entre posibles socios comerciales.

El Banco de Crédito y Comercio anunció que acompañará con financiamiento a siete clientes, como parte del respaldo a las oportunidades de negocios surgidas durante el evento.

Ese apoyo constituye uno de los resultados más significativos del encuentro, al vincular las negociaciones entre los participantes con la posibilidad de acceder a recursos financieros para impulsar sus proyectos.

La feria se desarrolló en un entorno económico desafiante, según reconoce el balance de sus organizadores. En ese contexto, las jornadas buscaron acercar a quienes producen, comercializan y ofrecen servicios, y facilitar el entendimiento entre las partes.

Durante los días siete y ocho de octubre, el programa incluyó encuentros comerciales, visitas profesionales, conferencias y degustaciones.

Los espacios expositivos permitieron, además, mostrar modelos de negocios y capacidades productivas de empresas, trabajadores por cuenta propia y productores.

Más allá de la exhibición, el propósito fue establecer relaciones comerciales y generar oportunidades de cooperación. El balance de la clausura destaca la gestión de contratos económicos como resultado de esas alianzas.

La institución bancaria reafirmó así su propósito de acompañar el crecimiento empresarial, no solo mediante el intercambio con sus clientes, sino también con el financiamiento anunciado para dar continuidad a las oportunidades identificadas.

Radio Bayamo