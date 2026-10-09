¿Cómo las nuevas transformaciones económicas pueden reactivar la agricultura cubana? 

Las transformaciones económicas y sociales aprobadas en Cuba incorporan un conjunto de medidas dirigidas a favorecer la recuperación de la agricultura, incrementar la producción de alimentos y crear mejores condiciones para quienes trabajan y desarrollan proyectos en el campo.

Durante la emisión de la Mesa Redonda, el ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, explicó los principales elementos de este proceso, su traducción en normas jurídicas y los mecanismos concebidos para facilitar el acceso a la tierra, fortalecer las cooperativas, ampliar las posibilidades de comercialización y garantizar insumos y financiamiento.

El ministro señaló que el eje temático relacionado con la recuperación agrícola mantiene vínculos con al menos 162 transformaciones, debido a que la agricultura tiene relaciones prácticamente con todos los procesos económicos que se implementan en el país.

La producción agropecuaria, afirmó, necesita recuperarse y transformarse para incrementar sus resultados. Para ello, ya se cuenta con un conjunto de normas jurídicas que permiten avanzar de las decisiones adoptadas a su implementación concreta.

Explicó que estas normas fueron trabajadas durante varios años y con participación cercana de los productores, buscando información y criterios que permitieran alcanzar mayor claridad y seguridad jurídica.

El proceso integra varios componentes que, según el ministro, deben funcionar de manera articulada: la gestión y el uso de la tierra, los productores y el capital humano, las cooperativas, la comercialización, el mercado de insumos y el financiamiento.

La gestión y el uso de la tierra constituyen uno de los puntos centrales de las transformaciones. Pérez Brito reconoció que una parte importante de este recurso se encuentra actualmente ociosa o deficientemente explotada.

Entre las dificultades que inciden en esta situación mencionó el recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético, la migración del campo hacia las ciudades y el envejecimiento de la población rural.

Frente a este escenario, las nuevas normas buscan facilitar la incorporación de más personas naturales y jurídicas a la producción agropecuaria y crear condiciones para que la tierra pueda aprovecharse con mayor eficiencia.

El ministro explicó que el conjunto de medidas está respaldado por 20 normas y un acuerdo: una ley, siete decretos-leyes, siete decretos, cinco resoluciones y un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros relacionado con la banca de fomento y la banca de desarrollo.

El objetivo es proporcionar seguridad jurídica para la inversión y hacer más atractivo el campo para nuevos productores, incluyendo personas jóvenes y quienes busquen desarrollar allí sus proyectos de vida.

En este sentido, ocupa un lugar fundamental la Ley 185, Ley de Tierras Agropecuarias y Forestales, y su reglamento, el Decreto 175. El ministro explicó que se trata de una norma integral que actualiza y flexibiliza disposiciones anteriores y establece un marco destinado a ofrecer mayor seguridad jurídica a quienes quieran invertir y producir en el campo.

La legislación contempla el otorgamiento gratuito del derecho real de usufructo a personas naturales y jurídicas, ampliando las posibilidades de acceso a la tierra.

¿Quiénes pueden acceder a la tierra?

Uno de los cambios señalados es la ampliación de los actores que pueden solicitar tierras para desarrollar proyectos productivos.

Entre ellos figuran los campesinos y usufructuarios, sus familias vinculadas a la producción agropecuaria, forestal, tabacalera y acuícola; las cooperativas; las empresas estatales; los proyectos de desarrollo local; las pequeñas y medianas empresas estatales, privadas o mixtas; los polos productivos agropecuarios y forestales; las modalidades de inversión extranjera y otras personas naturales o jurídicas relacionadas con la producción de alimentos.

El ministro destacó que también se contemplan posibilidades para el autoconsumo de empresas estatales y para cubanos residentes en el exterior que cumplan las condiciones establecidas.

La ampliación de las áreas no queda limitada a una superficie determinada cuando el proyecto requiera mayor extensión, según explicó, sino que puede crecer en correspondencia con la propuesta productiva.

La propiedad estatal de la tierra se mantiene. El ministro precisó que aproximadamente el 80 % de las tierras son propiedad estatal socialista, mientras que las empresas estatales que las administran pueden otorgar derechos de usufructo para que sean explotadas por otros actores.

También las cooperativas pueden entregar tierras sin perder su patrimonio, bajo las condiciones previstas en la legislación.

“La tierra es propiedad de nuestro pueblo. Por tanto tenemos que lograr producir”, puntualizó.

Menos trabas y mayor rapidez en los trámites

Uno de los objetivos señalados es reducir la burocracia asociada a la entrega y puesta en explotación de las tierras.

La normativa establece que puede concederse una administración provisional en menos de diez días, mediante una resolución del director de una empresa, aprobada por su consejo de dirección, o del presidente de una cooperativa, con la aprobación de su asamblea.

Esto permite que el productor pueda comenzar a trabajar mientras continúa la realización de otros trámites relacionados con permisos, certificaciones e inscripción del derecho de usufructo.

El ministro insistió en que el propósito es que los productores no tengan que invertir largos períodos de tiempo en gestiones administrativas antes de comenzar a producir.

Según informó, aunque la norma había sido publicada recientemente, ya se habían recibido solicitudes sobre más de 15 000 hectáreas de tierra, correspondientes a más de 13 mipymes y otros actores.

Además de esperar las solicitudes, el Ministerio busca identificar en los territorios a personas y proyectos con capacidades para producir y acompañarlos en la preparación de sus propuestas.

El acceso a insumos constituye otro de los elementos centrales de la transformación. Se han diseñado incentivos para que diferentes actores económicos puedan comercializar insumos y equipos agropecuarios tanto en divisas como en pesos, incluidos los combustibles.

El propósito es dinamizar la actividad agrícola y facilitar el acceso de los productores a los recursos que necesitan.

El ministro vinculó esta política con la necesidad de incrementar la producción y la eficiencia, pues los precios pueden reducirse en la medida en que aumenten los volúmenes producidos y mejore la eficiencia.

La legislación incorpora también la agricultura por contrato, una modalidad que permite establecer vínculos entre productores que disponen de tierras pero carecen de determinados recursos y otros actores capaces de aportar financiamiento o insumos.

De esta manera, un productor puede asociarse con otro campesino, una persona natural o jurídica privada o un actor de inversión extranjera establecido en el país para poner en producción una finca que enfrenta dificultades.

El mecanismo permite que quien aporta los recursos pueda posteriormente participar como comprador, siempre respetando los destinos prioritarios establecidos en los balances municipales.

En este esquema, el ministro destacó la importancia de que el productor tenga garantizado un retorno que le permita recuperar lo invertido y continuar desarrollando su actividad.

Comercialización en condiciones de mercado

La flexibilización de las relaciones comerciales también abre nuevas posibilidades para las cooperativas, entre ellas la exportación, una opción que anteriormente no tenían en las mismas condiciones.

Al mismo tiempo, se pretende evitar que exista un único comprador para la producción. El ministro señaló que esto puede contribuir a reducir situaciones en las que productores enfrentaban dificultades para cobrar por sus productos.

Las nuevas relaciones comerciales buscan que tanto los actores estatales como los privados puedan recuperar lo invertido y continuar destinando recursos al desarrollo de sus actividades.

El proceso no se concentra únicamente en grandes extensiones o polos productivos. El ministro insistió en la importancia de la pequeña y mediana agricultura, los negocios familiares y la agricultura familiar.

También destacó la necesidad de desarrollar alternativas agroecológicas y técnicas más amigables con el medio ambiente, especialmente ante las restricciones existentes para acceder a determinados insumos.

La producción puede complementarse con actividades como el agroturismo y el ecoturismo, siempre que se mantenga la producción agrícola como actividad principal.

La norma permite además que determinados proyectos puedan ampliar su área cuando sea necesario y contempla posibilidades de desarrollar actividades complementarias vinculadas a la tierra.

En sentido general, el conjunto de medidas pretende crear un marco más flexible y seguro para que nuevos actores se incorporen a la producción y para aprovechar mejor las tierras que permanecen ociosas o deficientemente explotadas.

La estrategia articula tierra, cooperativas, mercados, comercialización, insumos y financiamiento, con el objetivo de que las transformaciones económicas y sociales puedan traducirse en resultados concretos en el campo.

El ministro reconoció que el contexto sigue siendo complejo. La agricultura enfrenta dificultades asociadas a la disponibilidad de insumos y combustibles, a la reducción de la fuerza de trabajo y a condiciones climáticas cambiantes. Sin embargo, defendió que el nuevo marco jurídico puede abrir oportunidades para enfrentar esas limitaciones mediante una mayor participación de productores y actores económicos.

La tarea que queda por delante es llevar las normas a la práctica, reducir las trabas y conseguir que las nuevas posibilidades de acceso a la tierra, producción, comercialización y financiamiento se traduzcan en más alimentos para la población y una mayor capacidad productiva en los territorios.

El desafío de la implementación: “Hay que lograr resultados”

En los últimos minutos de la Mesa Redonda, el Ministro de Agricultura, Ydael Pérez Brito, abordó el reto de la implementación de estas transformaciones. “Exacto, grande, usted lo decía, lo importante es lograr ahora el resultado, la implantación. Nosotros tenemos indicadores ya, porque al final, si no logramos crecer la producción de alimentos, si no logramos mejorar los precios, los requisitos de nuestro pueblo, al final no tendremos resultados. Podemos tener mucho esfuerzo para lograr resultados y es clave: se tiene que ver en la mesa, en el plato y en los incrementos del bienestar en el campo, en el crecimiento del campo, en la explotación de la tierra, en el crecimiento de la masa ganadera. Nosotros vamos decreciendo la masa ganadera por año y el nivel importante de vacas de crecimiento”.

“Por eso la clave de estas medidas, como dije al principio, es la integración que tiene, porque es básico, fundamental para nosotros buscar incentivos para incrementar la producción, incrementar la protección de estos animales, el cuidado, porque uno puede criar, pero no producir. Hay que producir, hay que sembrar y hay que buscar eficiencia, porque si no buscamos eficiencia no podemos competir, no podemos mejorar el precio. Hay que lograr también varios destinos de la producción. Hemos logrado en las últimas siembras, en las últimas cosechas de primavera e invierno, más extensión de tierra sembrada, pero con menos rendimiento por la falta de insumos. Además, nunca es suficiente, hay que sembrar más sales, tenemos muchas sales vacías, deficientemente explotadas”, reconoció.

El ministro destacó la importancia de la integración. “Y además es importante, se ha logrado, usted lo decía, presidido por el vicepresidente Tapia, que dirige el eje y demás, con toda la integración. Es importante hablar de la integración. Nosotros no solos no estamos en este eje. Trabajamos con la INOTU, con GEOCUBA, con el MINTUR, con el Ministerio de Justicia, con el Tribunal Supremo, con la ANAP, con el MINCIN, con los bancos, con el Ministerio de Economía y Planificación, con el Ministerio de Finanzas, con el MINCIN. Es clave toda la integración de los organismos porque todos tienen relación con nosotros, relación con las normas, relación con todos los temas y muchos organismos más. Todos tenemos una relación de trabajo y se han creado grupos de trabajo por esta transformación, que tienen esa integralidad”.

“Y así hemos salido a los territorios y hemos dado, yo no diría, son intercambios, porque esto hay que lograr capacitarse, aprendemos todos los días, no nos conocemos esto completamente, son muchas normas, muchas transformaciones. La fiscalía también ha estado con nosotros, todos los organismos, o sea, el Ministerio de Interior, Fuerzas Armadas, una integralidad para buscar realmente una salida a las normas, una implantación lógica de las normas y las trabas. Pero para eso hay que conocer las normas, la tienen que conocer también los que dirigimos, pero también tienen que conocer los productores”.

“Es importante los temas jurídicos, el acercamiento, el acompañamiento de nuestros jurídicos, porque son muchas cosas que hay que implantar, que hay que buscar, que son diferentes. En este tema es muy importante para nosotros la agricultura y son muchos productores: hay más de 400 mil tenientes de personas naturales y jurídicas en la agricultura y tenemos que seguirlo incrementando. Por tanto, ahí, nuestras cooperativas, más de 4 mil cooperativas, entonces hay que preparar y capacitar mucho, pero hay que hacerlo…”, subrayó.

La clave está en los territorios

Tenemos ahora toda esta diversidad de actores que forman nuestro sistema alimentario local, explicó el ministro.

“Hay que seguir, nosotros tenemos que seguir ayudando a ese municipio, ahí en el territorio. Nosotros tenemos que lograr llegar y estar más tiempo en los territorios, haciendo con los territorios, porque son cosas que cambian mucho.

Los municipios tienen una autonomía ahora, pero cómo la tienen que hacer. Hay que apoyar mucho a esos municipios, a esos intendentes nuestros, a esos consejos de manutención municipal, a esas empresas, porque una empresa no entregaba tierra, lo entregaba una comisión agraria municipal y provincial… Y ahora sí lo puede hacer. Ahora sí lo puede hacer, y esa comisión agraria quedaría para el control, para la fiscalización, para otros temas de conflicto y demás. Pero ahora el director tiene que lograr con su consejo de dirección dar ese servicio, dar esa transparencia, esa rapidez… Hacerlo rápido. Hacerlo rápido, lograr acompañar, hacer los pedidos, no lograr trabar eso. O sea, que reubicar algunas áreas, se hace falta reubicarlas”, agregó.

AZCUBA y la caña

El ministro se refirió también a la situación de AZCUBA. “Tiene también muchas áreas vacías, por la situación que tiene también. También da la posibilidad de entregarle muchas tierras ociosas, da la posibilidad también de entregarlas, porque tenemos que sembrar caña. También hace falta entregar tierras en usufructo y en sus áreas para producción, para sembrar caña, que eso es clave para nosotros. Además todos los exportables, el tema de los alcoholes, pero también alimento animal, que es básico. Y la caña es esencial para nosotros, es un cultivo que, como nuestro comandante jefe, es un cultivo que más convierte la energía solar en alimento, y que más organiza nuestro clima, que a veces viene junto el agua y después la sequía, la caña lo hace. Tenemos que recuperar la caña, es básico para nosotros, es un cultivo también agrícola, y da posibilidades para los productores también.

Sin duda es un reto extraordinario el que tiene por delante el país: hacer agricultura en las peores condiciones. Tabaco haciendo cosas también importantes en el país, mostrando caminos que se pueden seguir. Mostrando que podemos salir. El tabaco es uno de los programas que dobla el camino y ayuda a financiar también temas estratégicos de la agricultura. Esa es parte de a lo que vienen estas transformaciones: abrir caminos, derribar obstáculos, flexibilizar formas, incrementar más actores de la economía, tanto individuales como empresas y entidades, e incluso actores extranjeros, que puedan participar de la producción agrícola del país. Todo un desafío: hacer esto bien, implantarlo bien, desarrollarlo bien. Y ese es el camino que ahora se comienza a transitar, y que debe rendir frutos”, concluyó el Ministro de Agricultura.

En video, Mesa Redonda sobre las transformaciones en la Agricultura:

Cubadebate