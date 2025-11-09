Cuba suma dos platas y un bronce en parapesas de Chile 2025

Cuba sumó dos medallas de plata y otra de bronce en la segunda jornada del torneo de parapesas y aumentó a nueve el total (2-5-2) en los VI Juegos Parapanamericanos Juveniles de Chile 2025, cuando restan solo los eventos por equipos.

La santiaguera Bárbara Samantha Rivera conquistó las preseas plateadas en disputa en 61 kilogramos (kg), una en total por la suma de los tres intentos y la otra por el segundo mejor alzamiento.

En un día mayormente cálido, la parapesista de 16 años levantó 57, 60 y 62 kilos en ese orden de rondas para sumar 179 e incluirse en el podio entre las nueve concursantes de seis países.

Mi meta era al menos dar al menos una medalla a mi país como le dije cuando llegamos a Chile y estoy doblemente contenta al poder contribuir al medallero, recordó Samantha, quien este año en agosto se alzó con oro y plata en una Copa del Mundo con sede en esta capital sudamericana, en donde clasificó para los juegos.

Espero seguirme preparando y poder tener un provechoso ciclo olímpico. Nosotros nos esforzamos en cada jornada de entrenamiento bajo la dirección de Ramón Martínez, a quien le agradecemos su preocupación por cada uno de nosotros y de que tengamos resultados buenos, señaló.

Su compatriota, Yoidel Queralta Muchuli, aseguró el bronce en la división de 72 kg de nueva generación por su tirón de 114 kg en su última oportunidad, pues falló el primero con 110 kg, peso que dominó en la segunda vuelta para acumular 224 kg.´

El matancero mejoró su marca personal en 14 kg, lo que evidencia su progreso, muy positivo si se tiene en cuenta que aún no ha cumplido a los 20 años de edad.

A nueve medallas con este desempeño, pues antes obtuvieron dos de oro por intermedio de Amalia González (45 kg) este viernes, el par de plateadas de Daynelis Vázquez (41), así como plata y bronce de Daniuvis Díaz (55).

Mañana estarán presente en el por equipos femenino Amalia, Daynelis y Samantha. Por esta última se incorpora Yoidel para el mixto.

Así cerrará Cuba su actuación tras competir en paratenis de mesa, paratletismo y parajudo, aunque aún con opciones de elevar su cosecha hasta hoy de 27 preseas (10-13-4) en la fecha de la clausura oficial del evento en horas de la noche en el Parque Estadio Nacional.

