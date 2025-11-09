Agencia de ONU critica a Israel por limitar entrada de ayuda a Gaza

El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (Unrwa) volvió hoy a criticar a Israel por limitar la entrada de ayuda a Gaza, pese acuerdos alcanzados.

En declaraciones a la prensa, Adnan Abu Hasna, vocero de Unrwa, advirtió sobre un empeoramiento de la catástrofe humanitaria allí a medida que se acerca el invierno, dada la continua obstrucción israelí a la entrada de suministros de socorro.

Explicó que la agencia tiene mercancías, en sus almacenes ubicados en Egipto y Jordania, que podrían llenar seis mil camiones.

Esa cantidad “es suficiente para tres meses, a lo que se suman cientos de miles de tiendas de campaña, mantas, colchones y ropa para 1,3 millones de palestinos, pero Israel aún no ha permitido su entrada”, denunció.

Al respecto, acusó a ese país de autorizar un número muy limitado de tiendas de campaña a pesar de la urgente necesidad de las mismas por la llegada de bajas temperaturas.

“Se acerca el invierno, y si la prohibición continúa, la situación será más que catastrófica, especialmente para las personas desplazadas que viven en tiendas de campaña destartaladas o a la intemperie”, subrayó.

Sobre la crisis en el territorio, afirmó que unos 100 mil menores en la Franja sufren traumas mentales y psicológicos como consecuencia de la agresión israelí.

A finales del pasado mes, Abu Hasna afirmó que la cantidad de ayuda que ingresa a la región aumentó tras la tregua, vigente desde el 10 de octubre, pero estimó que “sigue siendo una gota en el océano de las enormes necesidades que sufren sus habitantes”.

La crisis no se limita al suministro de alimentos, sino que se extiende a todos los sectores, como los repuestos para sistemas de alcantarillado y agua potable, y la salud, que en gran medida colapsaron, advirtió.

La situación humanitaria sigue siendo muy mala y es demasiado pronto para hablar de alguna mejora, aseguró.

La Oficina de Medios de Prensa del Gobierno de Gaza precisó hace unos días que desde el 10 de octubre hasta el 6 de noviembre ingresaron cuatro mil 453 camiones cargados con productos vitales, en lugar de los 15 mil 600 previstos.

Señaló que el número promedio de camiones que entran diariamente asciende a 171 en lugar de los 600 acordados.

