MasterTours abordará rol del guía en el turismo moderno (+Fotos)

El rol del guía en el turismo moderno, la sostenibilidad y el turismo comunitario, las experiencias de la provincia de Mayabeque en el turismo local y otros temas serán tratados en el evento MasterTours, que se desarrollará del 18 al 20 de noviembre en La Habana, auspiciado por la Agencia de Viajes Cubanacán.

Anisleidy Ferrer González, directora de mercadotecnia de la entidad, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que en el evento sesionarán también paneles de expertos, y que las conferencias magistrales versarán sobre la ética profesional y el protocolo del guía de turismo, experiencias de turismo comunitario y otros asuntos inherentes a esa importante profesión.

A las sesiones teóricas se agregará el día 20 una visita a Viñales, en la occidental provincia de Pinar del Río, con recorrido por una finca local e intercambio de experiencias sobre cómo desarrollar un turismo sostenible en el ámbito rural.

Foto: Luis Jiménez Echevarría

Viñales, con alrededor de 283,95 kilómetros cuadrados, alberga 57 geositios: de ellos, 10 son de relevancia internacional; 23, nacional; 18, regional; y seis, de relevancia local.

Entre sus valores más sobresalientes figura la variedad de formas cársticas, tanto subterráneas como superficiales, y aspira a la categoría de Geoparque Mundial, que concede la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los guías de turismo participantes en MasterTours se encontrarán con la belleza del lugar y podrán dejar constancia gráfica desde el Mirador de los Jazmines, donde el valle ofrece todo su esplendor.

Viajes Cubanacán es la agencia que ofrece experiencias únicas y especializadas para conocer la Isla, potencia las visitas a los sitios que muestran los valores históricos, culturales, naturales y patrimoniales del destino Cuba.

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