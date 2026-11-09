MasterTours abordará rol del guía en el turismo moderno (+Fotos)

Anisleidy Ferrer González, directora de mercadotecnia de la entidad, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que en el evento sesionarán también paneles de expertos, y que las conferencias magistrales versarán sobre la ética profesional y el protocolo del guía de turismo, experiencias de turismo comunitario y otros asuntos inherentes a esa importante profesión.
A las sesiones teóricas se agregará el día 20 una visita a Viñales, en la occidental provincia de Pinar del Río, con recorrido por una finca local e intercambio de experiencias sobre cómo desarrollar un turismo sostenible en el ámbito rural.
Foto: Luis Jiménez Echevarría
Viñales, con alrededor de 283,95 kilómetros cuadrados, alberga 57 geositios: de ellos, 10 son de relevancia internacional; 23, nacional; 18, regional; y seis, de relevancia local.
Entre sus valores más sobresalientes figura la variedad de formas cársticas, tanto subterráneas como superficiales, y aspira a la categoría de Geoparque Mundial, que concede la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Los guías de turismo participantes en MasterTours se encontrarán con la belleza del lugar y podrán dejar constancia gráfica desde el Mirador de los Jazmines, donde el valle ofrece todo su esplendor.
Viajes Cubanacán es la agencia que ofrece experiencias únicas y especializadas para conocer la Isla, potencia las visitas a los sitios que muestran los valores históricos, culturales, naturales y patrimoniales del destino Cuba.