MasterTours abordará rol del guía en el turismo moderno (+Fotos)

El rol del guía en el turismo moderno, la sostenibilidad y el turismo comunitario, las experiencias de la provincia de Mayabeque en el turismo local y otros temas serán tratados en el evento MasterTours, que se desarrollará del 18 al 20 de noviembre en La Habana, auspiciado por la Agencia de Viajes Cubanacán.

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 Anisleidy Ferrer González, directora de mercadotecnia de la entidad, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que en el evento sesionarán también paneles de expertos, y que las conferencias magistrales versarán sobre la ética profesional y el protocolo del guía de turismo, experiencias de turismo comunitario y otros asuntos inherentes a esa importante profesión.

   A las sesiones teóricas se agregará el día 20 una visita a Viñales, en la occidental provincia de Pinar del Río, con recorrido por una finca local e intercambio de experiencias sobre cómo desarrollar un turismo sostenible en el ámbito rural.

Foto: Luis Jiménez Echevarría

   Viñales, con alrededor de 283,95 kilómetros cuadrados, alberga 57 geositios: de ellos, 10 son de relevancia internacional; 23, nacional; 18, regional; y seis, de relevancia local.

   Entre sus valores más sobresalientes figura la variedad de formas cársticas, tanto subterráneas como superficiales, y aspira a la categoría de Geoparque Mundial, que concede la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

 Los guías de turismo participantes en MasterTours se encontrarán con la belleza del lugar y podrán dejar constancia gráfica desde el Mirador de los Jazmines, donde el valle ofrece todo su esplendor.

   Viajes Cubanacán es la agencia que ofrece experiencias únicas y especializadas para conocer la Isla, potencia las visitas a los sitios que muestran los valores históricos, culturales, naturales y patrimoniales del destino Cuba.

Agencia Cubana de Noticias

Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.

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