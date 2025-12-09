Dos árbitros de Granma podrán actuar en peleas profesionales de boxeo

Dos árbitros de Granma recibieron certificados de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA, por sus siglas en inglés), que los acredita para intervenir en peleas profesionales de este deporte.

Juan Manuel Ferrales y Juan Ramón Ponce Milán fueron los jueces que merecieron este reconocimiento, después de participar en un seminario impartido en Matanzas por árbitros internacionales de boxeo.

Junto a los granmenses, tres jueces de igual cantidad de provincias también recibieron certificados, avalados por la WBA.

Juan Ramón Milán llevaba diez años sin subir al ring pues se había dedicado a ser supervisor de árbitros, pero ahora volvió a los cuadriláteros y su ejercicio práctico para recibir el certificado fue actuar en una pelea profesional, celebrada el 29 de noviembre en Varadero.

“Ha sido una experiencia muy estimulante, porque trabajar entre cuerdas siempre me ha gustado, en esto he pasado una vida, pero hacerlo ahora en peleas profesionales es un doble acicate”, expresó el reconocido juez a La Demajagua digital.

Milán Ponce ha participado en tres Juegos Olímpicos: Beijing 2008, Tokio 2021 y París 2024.

