Granma llega a la final de las Pequeñas Ligas 7-8 años

El equipo de Granma 7-8 años discutirá, el próximo fin de semana, contra la selección de La Habana el título del primer campeonato nacional de las Pequeñas Ligas Béisbol de esa categoría.

Por /

Los alumnos de Héctor Fajardo llegaron a la gran final después de superar en semifinales a Sancti Spíritus en un match que se extendió a tres partidos en el terreno 4 de Abril, de los Olivos, en la capital de la provincia central.

El sábado hubo división de honores, pues en el primer choque Granma venció 19-4, pero luego se impuso Sancti Spíritus 5-4, en un juego de alta tensión.

Finalmente los Pequeños Alazanes remataron con contundente triunfo de 14-3 el domingo, en partido en el que pegaron 17 imparables.

En ese encuentro los visitantes estuvieron liderados por  Jesús González, autor de dos jonrones, y Alexis Moreno, quien  también pegó un cuadrangular.

Las  anteriores victorias de los Pequeños Alazanes fueron de 29-3 y 33-5 ante Holguín, y de 17-4 y 14-12 ante Santiago de Cuba.

La Habana dominó con facilidad en semifinales a Mayabeque 22-1 y 14-1 y para muchos es el favorito para ganar la corona (que se disputará en la capital cubana) pero el elenco de Granma también tiene sus armas, sobre todo a la ofensiva.

Osviel Castro Medel

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio