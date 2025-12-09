Granma llega a la final de las Pequeñas Ligas 7-8 años

Los alumnos de Héctor Fajardo llegaron a la gran final después de superar en semifinales a Sancti Spíritus en un match que se extendió a tres partidos en el terreno 4 de Abril, de los Olivos, en la capital de la provincia central.
El sábado hubo división de honores, pues en el primer choque Granma venció 19-4, pero luego se impuso Sancti Spíritus 5-4, en un juego de alta tensión.
Finalmente los Pequeños Alazanes remataron con contundente triunfo de 14-3 el domingo, en partido en el que pegaron 17 imparables.
En ese encuentro los visitantes estuvieron liderados por Jesús González, autor de dos jonrones, y Alexis Moreno, quien también pegó un cuadrangular.
Las anteriores victorias de los Pequeños Alazanes fueron de 29-3 y 33-5 ante Holguín, y de 17-4 y 14-12 ante Santiago de Cuba.
La Habana dominó con facilidad en semifinales a Mayabeque 22-1 y 14-1 y para muchos es el favorito para ganar la corona (que se disputará en la capital cubana) pero el elenco de Granma también tiene sus armas, sobre todo a la ofensiva.