Granma llega a la final de las Pequeñas Ligas 7-8 años

El equipo de Granma 7-8 años discutirá, el próximo fin de semana, contra la selección de La Habana el título del primer campeonato nacional de las Pequeñas Ligas Béisbol de esa categoría.

Los alumnos de Héctor Fajardo llegaron a la gran final después de superar en semifinales a Sancti Spíritus en un match que se extendió a tres partidos en el terreno 4 de Abril, de los Olivos, en la capital de la provincia central.

El sábado hubo división de honores, pues en el primer choque Granma venció 19-4, pero luego se impuso Sancti Spíritus 5-4, en un juego de alta tensión.

Finalmente los Pequeños Alazanes remataron con contundente triunfo de 14-3 el domingo, en partido en el que pegaron 17 imparables.

En ese encuentro los visitantes estuvieron liderados por Jesús González, autor de dos jonrones, y Alexis Moreno, quien también pegó un cuadrangular.

Las anteriores victorias de los Pequeños Alazanes fueron de 29-3 y 33-5 ante Holguín, y de 17-4 y 14-12 ante Santiago de Cuba.

La Habana dominó con facilidad en semifinales a Mayabeque 22-1 y 14-1 y para muchos es el favorito para ganar la corona (que se disputará en la capital cubana) pero el elenco de Granma también tiene sus armas, sobre todo a la ofensiva.

Osviel Castro Medel