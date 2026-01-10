Premiarán este domingo a ingenieros cubanos

La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) entregará mañana en esta capital sus premios Vida y Obra de las Ingenierías a profesionales con una historia relevante en el transcurso de su existencia, con aportes importantes dentro y fuera del país.

Una ceremonia en la Aula Magna de la Universidad de La Habana será el escenario ideal para el otorgamiento de los estímulos en cada una de sus especialidades, anunció oficialmente la organización a la Agencia Cubana de Noticias.

Añadió que sus ganadores son Heriberto Santana Expósito (Villa Clara) y Kyra Bueno Risco (Santiago de Cuba), pertenecientes a la Sociedad de Ingeniería Civil.

En el caso de la Hidráulica, se otorga el Premio Diosdado Pérez Franco (1927-2012), eminente académico cubano y maestro de la disciplina en la nación, quien en 1996 recibió el Título Honorífico de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Este último recayó en Elucido Crúz Crúz (Holguín) y Rafael Feitó Olivera (La Habana).

Respecto a las Ingenierías Mecánica, Eléctrica e Industrial, lo obtuvo Lázaro Manuel Borroto Pérez (Cienfuegos); y en cuanto a Geociencias y la Química, Luis Ángel Paneque Pérez (Santiago de Cuba).

Por último, Vicente Rondón Arzuaga (La Habana) en Geografía y Cartografía.

Desde 1996, la UNAICC ha concedido hasta la fecha 233 reconocimientos de ese tipo, con motivo del Día del Ingeniero Cubano.

La efeméride fue instituida el 11 de enero de 1946, en homenaje a Francisco de Albear y Fernández de Lara (1816-1887), autor de numerosas obras de relevancia, incluido el acueducto que lleva su nombre en la capital, considerado una de las siete maravillas de la ingeniería civil cubana.

Su filial en La Habana ganó este año el derecho de organizar las actividades por la conmemoración.

La UNAICC surgió el tres de diciembre de 1983 para contribuir al desarrollo económico, social, cultural y científico-tecnológico de la sociedad cubana, y a la conservación de los recursos naturales del patrimonio construido, entre otros objetivos.

