Con el objetivo de elevar los niveles

de preparación y disposición en interés de la Guerra de todo el pueblo durante el año 2026, se desarrolló en el municipio Jiguaní, el primer día Nacional de la Defensa en la Provincia de Granma.

Al encuentro asistieron Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido, Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora, el General de Brigada Modesto Márquez Menes, Jefe de la región militar Granma, así como cuadros, funcionarios, jefes de unidades de las milicias y la reserva.

Durante la jornada se resaltó la importancia de la capacitación de las zonas de defensa como base del sistema defensivo de la provincia . Asimismo se impartió una clase instructiva metodológica para los ejercicios en meses posteriores.

Este día nacional de la defensa también se elevó la preparación del resto de los elementos del dispositivo defensivo de Granma, incluyendo unidades de las milicias de tropas territoriales, formaciones especiales así como brigadas de producción y defensa.

Ante las intenciones de los , Estados Unidos cada sábado se convertirá en un espacio de preparación militar, política e ideológica. Contar con un medio, un lugar y una forma de enfrentar al enemigo es la principal premisa en este territorio suroriental de Cuba.

