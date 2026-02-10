Destacan declaración de partidos de todo el mundo en apoyo a Cuba (+Cobertura Ampliada)

La declaración ha sido firmada, hasta ahora, por 86 partidos de todos los continentes, incluido el Partido Comunista de Uruguay (PCU), consignan El Popular, órgano de ese últino, y la publicación Caras y Caretas.
El texto condena “firmemente la nueva escalada de agresión del imperialismo norteamericano contra la soberanía e independencia de Cuba y los derechos del pueblo cubano”.
Se refieren también a la orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos que designa a Cuba como una «amenaza inusual y extraordinaria» para su seguridad.
La considera un pretexto «a partir de mentiras» para tratar de impedir el suministro de combustibles a la isla y recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero que impone hace más de seis décadas, con el objetivo de provocar el máximo daño en las condiciones de vida del pueblo cubano.
Dice que Washington amenaza con medidas coercitivas de carácter extraterritorial, en “otra inaceptable y frontal violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, que ultraja la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz y atenta contra la paz y la seguridad internacionales.
El ascenso hacia un nuevo y más grave nivel de la agresión y chantaje de los estados Unidos contra Cuba se inserta en un plan más vasto del imperialismo norteamericano de imponer su dominio sobre América Latina y el Caribe en el espíritu de la Doctrina Monroe, continúa el pronunciamiento.
Como parte de esa escalada agresiva menciona “la reciente agresión militar a Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro, y las amenazas a Colombia, México y a otros países de la región”.
«La embestida agresiva del imperialismo constituye no solo una amenaza contra la soberanía y los derechos del pueblo cubano, sino también contra los demás pueblos latinoamericanos y caribeños y los pueblos de todo el mundo, representando la mayor amenaza a la paz mundial, apunta.
«Expresando nuestra solidaridad con la Cuba socialista, hacemos un llamado a la más amplia solidaridad internacional en defensa de su independencia y soberanía y de los derechos del pueblo cubano, incluido el derecho a decidir, en paz y libre de injerencias y presiones externas, su futuro. ¡Cuba no está sola! ¡Cuba vencerá!», concluye el llamado.
El documento está suscrito por
1. Partido Comunista de Albania
2. Partido por la Democracia y el Socialismo de Argelia
3. Partido Comunista de Argentina
4. Partido Comunista de Armenia
5. Partido Comunista de Australia
6. Partido Comunista de Austria
7. Partido del Trabajo de Austria
8. Partido Comunista de Azerbaiyán
9. Tribuna Democrática Bahréin
10. Partido Comunista de Bangladesh
11. Partido Comunista de Bielorrusia
12. Partido de los Trabajadores de Bélgica
13. Partido Comunista de Bélgica
14. Partido Comunista Brasilero
15. Partido Comunista de Gran Bretaña
16. Nuevo Partido Comunista de Gran Bretaña
17. Partido Comunista de Chile
18. Partido Comunista Colombiano
19. Partido Socialista de los Trabajadores de Croacia
20. AKEL–Chipre
21. Partido Comunista de Bohemia y Moravia
22. Partido Comunista Egipcio
23. Partido Socialista de Egipto
24. Partido Alianza Popular de Egipto
25. Partido Comunista de Finlandia
26. Partido Comunista Francés
27. Partido Comunista Unido de Georgia
28. Partido Comunista Alemán
29. Partido Comunista de Grecia
30. Partido Húngaro de los Trabajadores
31. Partido Comunista de India (Marxista)
32. Partido Comunista de India
33. Partido Tudeh de Irán
34. Partido Comunista Iraquí
35. Partido de los Trabajadores de Irlanda
36. Partido Comunista de Israel
37. Partido Refundación Comunista Italia
38. Partido Comunista Italiano
39. Partido Comunista (Italia)
40. Partido Comunista Jordano
41. Partido Comunista de Kazakhstan
42. Movimiento Progresista Kuwaiti
43. Partido Comunista de Kyrgyzstan
44. Partido Comunista Libanés
45. Partido Comunista de Luxemburgo
46. Partido Comunista de México
47. Partido Popular Socialista México
48. Partido Comunista de Moldova
49. Camino Democrático de los Trabajadores Marruecos
50. Federación Marroquí de Izquierda Democrática Marruecos
51. Partido Comunista Nepalí
52. Nuevo Partido Comunista de Holanda
53. Partido Comunista de Noruega
54. Partido Popular Palestino
55. Frente Democrático para la Liberación de Palestina
56. Frente de Lucha Popular Palestina
57. Frente Popular para la Liberación de Palestina
58. Partido Comunista de Perú – Patria Roja
59. Partido Comunista Filipino (PCP-1930)
60. Partido Comunista Portugués
61. Partido Socialista Rumano
62. Partido Comunista de la Federación Rusa
63. Comunistas de Serbia
64. Partido Comunista de Sud África
65. Partido Comunista de España
66. Partido Comunista de los Pueblos de España
67. Partido Comunista y de los Trabajadores de España
68. Bloque Nacionalista Gallego
69. Unión del Pueblo Gallego
70. Comunistas de Cataluña
71. Partido Comunista de Sri Lanka
72. Partido Comunista Sudanés
73. Partido Comunista de Suazilandia
74. Partido Comunista de Suecia
75. Partido Comunista (Suiza)
76. Partido Comunista Suizo
77. Partido del Trabajo de Suiza
78. Partido Comunista Sirio (Unificado)
79. Partido Comunista Sirio
80. Partido de la Voluntad Popular Siria
81. Partido Comunista de Turquía
82. Partido Comunista de Ucrania
83. Unión de los Comunistas de Ucrania
84. Partido Comunista de Uruguay
85. Partido Comunista de EEUU
86. Partido Socialista de Yemen