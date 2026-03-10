Ministro de Salud denuncia carácter criminal del cerco energético

El Dr. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, denunció este lunes que el bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por el asedio energético impuesto por el Gobierno de Estados Unidos constituye un "cerco criminal que atenta contra la vida misma", al afectar directamente la atención médica y la seguridad humana básica.

Según replicó el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex, Portal Miranda señaló en el diario El Heraldo de México que “la injusta inclusión de Cuba en la lista de Estados supuestamente patrocinadores del terrorismo, sumada a la persecución de contratos comerciales para adquirir combustibles y el acoso a buques, ha generado una presión que trasciende lo económico para situarse en el terreno de la seguridad humana básica”.

Según datos oficiales, la lista de espera quirúrgica alcanza 96 mil 387 pacientes, incluidos 11 mil 193 niños, cifras que se incrementan por la necesidad de postergar cirugías no urgentes para priorizar las oncológicas y otras que definen la vida.

El Programa de Atención Materno Infantil enfrenta el reto de garantizar ecografías diagnósticas a 32 mil embarazadas, mientras la falta de combustible ha dificultado el transporte refrigerado para asegurar la vacunación oportuna de más de 30 mil niños.

El titular del sector precisó que 16 mil pacientes en radioterapia y otros 2 mil 888 en hemodiálisis dependen de servicios que requieren estabilidad energética, actualmente muy difícil de garantizar.

“Detrás de los números hay pacientes que sufren y familias que aguardan por soluciones que en ocasiones se dilatan, o no llegan, debido a factores externos”, precisó Portal Miranda en el medio mexicano.

El ministro subrayó que, pese a las limitaciones, el Sistema Nacional de Salud no se encuentra en fase de colapso, sino en reorganización estratégica, potenciando la Atención Primaria, el Programa del Médico y la Enfermera de la Familia y el uso de la telemedicina.

Portal Miranda destacó que “esa capacidad de respuesta descansa en el altruismo, la ética, el compromiso y la profesionalidad del capital humano cubano”, que enfrenta las mismas carencias que el resto de la población y convierte los desafíos en motivaciones para buscar soluciones alternativas.

El funcionario agradeció la solidaridad internacional recibida y resaltó el apoyo del pueblo y Gobierno mexicanos, al tiempo que reiteró que “la Salud Pública es un derecho humano fundamental, que no debería estar condicionado por disputas políticas ni por el uso de la energía como instrumento de coacción”.

“Cuando la energía falta, es extremadamente difícil mantener los servicios esenciales, y cuando eso sucede, son las personas -especialmente las más vulnerables- quienes reciben el impacto negativo y pagan los riesgos de las tensiones que ello implica”, resaltó.

Cuba continuará adoptando medidas para proteger a su población y llamó a la comunidad internacional a mostrar su solidaridad frente a la política de asfixia estadounidense.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.