Realizan Círculos Infantiles vital labor dentro de la sociedad granmense

Los círculos infantiles, una creación visionaria de Vilma Espín y Fidel Castro, han facilitado la plena incorporación de la mujer cubana al ámbito social y laboral, así como la formación integral de los infantes desde las primeras edades. En la provincia de Granma unas 40 instituciones educativas de este tipo mantienen su rol pese a las circunstancias actuales. Allí el amor y la dedicación continúan siendo ingredientes esenciales del trabajo con los niños, aspecto que agradecen las familias.