NODAL-Debate: Cubadebate y NODAL lanzan una nueva columna de análisis regional

A partir de hoy, Cubadebate abre la columna semanal “NODAL-Debate”, un espacio de análisis político y social construido en conjunto con NODAL, orientado a abordar la realidad de la región, con especial énfasis en los procesos políticos y sociales en Argentina.

NODAL —Noticias de América Latina y el Caribe— es un proyecto de comunicación y de política que, desde 2013, trabaja en la construcción de una agenda informativa propia desde la región, con una perspectiva de integración latinoamericana y caribeña. Su producción se propone disputar sentidos frente a la dependencia de las grandes usinas informativas globales y aportar herramientas para comprender las transformaciones en curso desde una mirada situada en los intereses de nuestros pueblos.

En ese marco, “NODAL-Debate” se plantea como un espacio de intervención y reflexión sistemática sobre la coyuntura regional: las disputas por los recursos estratégicos, las transformaciones del trabajo, la reconfiguración de las derechas y las resistencias sociales que emergen en América Latina y el Caribe, con un seguimiento particular de la dinámica política argentina.

La columna forma parte de una alianza estratégica entre medios latinoamericanos, orientada a fortalecer la circulación de información producida en el Sur y a combatir la guerra de desinformación que, desde los centros de poder económico, se despliega sobre la región, condicionando la interpretación de nuestros procesos políticos y sociales.

En ese mismo sentido, la decisión de profundizar la articulación entre NODAL y Cubadebate se inscribe en el reconocimiento de Cuba como expresión histórica de un proyecto político revolucionario en América Latina, referencia para los procesos de soberanía en la región y, por ello, epicentro de la ofensiva imperial de Estados Unidos.

Fortalecer esta alianza implica, entonces, no solo ampliar la circulación de información, sino también consolidar un posicionamiento común frente a las disputas geopolíticas que atraviesan a América Latina y el Caribe.

En ese terreno de disputa, esta columna se propone aportar una lectura situada, anclada en los procesos concretos de nuestra América, que contribuya a la construcción de una agenda propia y a la defensa de la soberanía informativa de la región.

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Cubadebate