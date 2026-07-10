Entregarán este viernes los premios de la Academia de Ciencias de Cuba

La Academia de Ciencias de Cuba (ACC) entregará los certificados a los ganadores de su Premio Nacional correspondiente a 2025.

Nancy Pavón Fuentes, secretaria de la institución, informó a la Agencia Cubana de Noticia que la ceremonia de otorgamiento será en el Hospital Ortopédico Docente Fructuoso Rodríguez.

Señalo que un grupo de ellos los recibirán en el encuentro, pues en total suman 104 lo más relevante de la investigación cubana el año pasado, cuyos dictámenes ya habían sido dados a conocer.

Solo a las áreas de Ciencias Agrarias y de la Pesca correspondieron (8), Ciencias Técnicas (7), Ciencias Naturales y Exactas (16), Ciencias Biomédicas (40) y Ciencias Sociales y Humanísticas (33).

En el primer caso, una de las destacadas consistió en un cambio radical en el cultivo del arroz: sembrar sin labrar el suelo, lo que se conoce como Agricultura de Conservación, con lo cual mejora la salud de la tierra, se ahorra un siete por ciento de agua de riego y se reduce el costo de producción y el consumo de combustible.

En materia de control biológico, un mírido (insecto) depredador autóctono, eficaz contra plagas de tomate y papa, demuestra que tolera olas de calor de hasta 40°C y puede reducir el uso de químicos. Sobre el cultivo de papa, el primer estudio en Cuba que cuantifica residuos de plaguicidas en suelos reveló que el 31 por ciento de los ingredientes activos usados son perjudiciales para la salud y el 54 por ciento están prohibidos en otros países.

Para la ganadería, se desarrolló un sistema de pastoreo con una planta arbustiva que permitió cebar ganado sin insumos importados y reducir los costos en un 19 por ciento.

En la categoría de Ciencias Técnicas, uno de los trabajos premiados logró demostrar ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU que la plataforma submarina de Cuba se prolonga naturalmente más allá de las 200 millas náuticas en el Polígono Oriental del Golfo de México, lo que amplía el territorio sumergido del país en 1700 km² e incrementa los recursos naturales disponibles.

En el sector energético, se presentó una metodología novedosa para el análisis dinámico de sistemas fotovoltaicos y la optimización de la calidad de la energía en redes eléctricas, basada en el teorema de Tellegen, que permite determinar con alta precisión los parámetros de módulos fotovoltaicos; estas herramientas ya se utilizan en Cuba y en El Salvador.

De las 16 investigaciones pertenecientes a las Ciencias Naturales y Exactas, sobresale el libro Jardines de la Reina, La Esperanza, donde se compiló por primera vez el conocimiento científico sobre esa área marina protegida, una de las más resilientes del Caribe.

A su vez, constituyó una piedra angular para la postulación del Sistema Arrecifal Cubano como Patrimonio Natural de la Humanidad ante la UNESCO.

También se comprobó el impacto tangible de la tecnología NEREA, basada en zeolitas nacionales, que ya ha producido más de 5200 toneladas de fertilizantes entre 2019 y 2025 por un valor de 31,4 millones de pesos cubanos, reduciendo la dependencia de químicos importados y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Respecto a las Ciencias Biomédicas, que posee el mayor número de investigaciones premiadas, resaltó el trabajo, cuyo resultado ofreció el marco teórico para incorporar, en la Sección Octava de la nueva Ley de Salud de Cuba, el reconocimiento explícito del derecho a una muerte digna, diferenciándolo claramente de la eutanasia y el suicidio asistido, que no se legalizan.

Desde la epidemiología, se sintetizaron evidencias sobre vigilancia y respuesta ante SARS-CoV-2, Mpox, Dengue e intoxicaciones alimentarias, con validación diagnóstica en contextos de recursos limitados y la determinación pionera del período de incubación de Mpox mediante modelos paramétricos.

Contra la enfermedad de Alzheimer, el compuesto CNEURO-201 (Amylovis-201), mostrando en modelos animales reducción de la carga amiloide superior al 50 por ciento y mejoras cognitivas significativas; el compuesto está protegido por patente en varios países y se prepara para su ensayo clínico fase I en colaboración con CENATOX.

En las Ciencias Sociales y Humanísticas se reconoció la investigación interdisciplinaria sobre fecundidad adolescente y sus tendencias hasta 2024, sus determinantes (inicio de relaciones, nupcialidad, anticoncepción y aborto) y las percepciones de actores sociales en las dos provincias de mayor incidencia, cuyos resultados sirvieron de base para las medidas gubernamentales de enfrentamiento a este problema.

Ante el envejecimiento poblacional, un modelo teórico-metodológico de gestión del conocimiento gerontológico y gerontagógico en la Educación Superior. Su novedad radica en la conceptualización inédita de este tipo de gestión del conocimiento y en la articulación sistémica, flexible y participativa del Modelo GECOGES.

Claudia Garrido Tarancón