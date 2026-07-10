Dedican a Fidel esfuerzos por celebración local del 26 de Julio

El impulso a las tareas económicas y sociales con un redoblado esfuerzo, próximo a la celebración del 26 de Julio, en la provincia de Granma, está motivado por el centenario del natalicio de Líder Histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz.

El reconocimiento del pueblo a su obra revolucionaria , en medio de la compleja situación, refuerza el compromiso de seguir adelante, respondiendo a la convocatoria de buscar alternativas ante el principal obstáculo al desarrollo que constituye el recrudecido bloqueo económicos, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos contra la nación cubana.

Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido, dijo en reciente encuentro de evaluación de los preparativos por el 26, que cuando observa esta fuerza de trabajo, no le cabe la menor duda de que se logrará lo que nos estamos proponiendo en el territorio.

«Sobre todo si entendemos y asumimos la responsabilidad que encarnamos en cada uno de los sectores, entidades y organismos con el cambio de mentalidad que requieren hoy los tiempos y las transformaciones», enfatizó Ortiz Barceló.

En el marco de esta histórica gesta, en el aniversario 73, la prioridad está en la implementación de las transformaciones económicas y sociales, en los 13 municipios, el impulso a la producción de alimentos, fundamental en la campaña de primavera con las siembras y cosechas de viandas, hortalizas, granos y frutas, en los cultivos varios, el acopio de café y la ganadería, entre otras, que sustituyen importaciones y generan exportaciones,.

De igual forma, destaca el quehacer de la Unión de Jóvenes Comunistas y el papel de la Red Juvenil Comunitaria en las acciones previstas en la fecha, al tiempo que el principal éxito de estas jornadas dependerá de la participación activa del pueblo.

Asimismo, aumenta la actividad de limpieza, embellecimiento e higienización en calles, avenidas, barrios y localidades con el propósito de ofrecer una sostenida imagen, organizada y acogedora en ocasión de la conmemoración.

La Demajagua