El comercio mundial de la papelería en 2026 demuestra que la era digital no mata al papel, lo transforma para adaptar este mercado a las necesidades habituales de la humanidad.

Por Roberto F. Campos

De la redacción de Economía

Un mercado que supera los 200 mil millones de dólares demuestra que cuadernos y bolígrafos sobreviven, e incluso prosperan, gracias a la personalización, la sostenibilidad y la fusión con lo digital.

Contra todo pronóstico, el mercado global de la papelería no solo se mantiene en pie en plena era digital, sino que crece con solidez.

Según el último informe de Global Growth Insights, el sector alcanzó los 203 mil 980 millones de dólares en 2025 y se proyecta que llegue a los 212 mil 350 millones en 2026, con una tasa de crecimiento anual de 4,1 por ciento que lo llevaría a los 292 mil 850 millones en 2035.

Otras consultoras manejan cifras similares: Mordor Intelligence estima un crecimiento de 152 mil 430 millones en 2025 a 160 mil 220 millones en 2026, mientras que 360iResearch proyecta una expansión de 133 mil 500 millones a 140 mil 360 millones en el mismo período.

UN MERCADO VIVO

La disparidad en las cifras refleja la complejidad de un mercado heterogéneo que abarca desde instrumentos de escritura hasta productos de papel, pasando por material de oficina y artículos de arte.

Pero todos los analistas coinciden en una conclusión sorprendente: la digitalización no aniquila la papelería, la reconfigura.

El mercado de productos de papelería está experimentando una transformación significativa, impulsada por la creciente demanda de conveniencia, personalización y opciones ecológicas, señala un informe de Verified Market Reports.

El auge del trabajo remoto, el aprendizaje electrónico y la comunicación digital no sustituyen al papel, sino que crea necesidades.

Una de las transformaciones más profundas está ocurriendo en la distribución. El comercio electrónico de papelería, que mueve actualmente 23 mil 500 millones de dólares, crecerá hasta los 34 mil 200 millones en 2032.

Plataformas como Amazon, Alibaba y los sitios web de las marcas desplazan a las tiendas tradicionales, pero estas últimas no desaparecen: se reinventan.

Las tiendas físicas mantienen relevancia a través de surtidos curados y venta minorista experiencial que respalda compras de mayor atención, explica un análisis del mercado de papelería de oficina.

El canal offline sigue siendo robusto, particularmente en regiones con acceso limitado a internet o donde la compra presencial sigue siendo preferida para ciertos productos.

La paradoja es evidente: mientras el papel impreso para oficinas cae, la demanda de cuadernos de lujo, planners personalizados y materiales de arte se dispara online.

Los consumidores recurren a internet para encontrar productos que no existen en su tienda de barrio.

En México, por ejemplo, papelerías y tiendas de conveniencia están entre los negocios que más buscan soluciones de digitalización de pagos, según datos de Prontipagos, que reporta un incremento de 15 a 20 por ciento en comercios que adoptan tecnología para no quedar fuera del mercado.

El perfil del comprador de papelería cambió radicalmente, pues tres grandes tendencias definen el mercado actual:

La primera se refiere a La sostenibilidad como filtro de compra. La conciencia ambiental se transforma en un criterio decisivo.

Según Global Growth Insights, los productos ecológicos influyen en las decisiones de compra de 52 por ciento de los consumidores. Los compradores exigen cada vez más contenido reciclado verificable, certificaciones ambientales y modelos de producto circulares como recargas y programas de devolución.

La sostenibilidad evoluciona de una diferenciación de marketing a un requisito de adquisición, señala el informe de 360iResearch para el mercado de papelería de oficina. Los fabricantes responden con papeles certificados FSC/PEFC, bolígrafos recargables, envases sin plástico y tintas de base biológica.

La segunda tendencia es La personalización como valor agregado, pues los consumidores ya no quieren productos genéricos.

Quieren cuadernos con su nombre, planificadores con fechas personalizadas, bolígrafos grabados. La papelería personalizada se convierte en una tendencia dominante, impulsada por el auge de los regalos únicos y el deseo de un espacio de trabajo que refleje la identidad personal.

Los millennials y la generación Z son los principales impulsores de esta tendencia. Están más inclinados a comprar artículos que reflejan su identidad y valores personales, señala Verified Market Reports.

La impresión bajo demanda y las plataformas de comercio electrónico que ofrecen opciones de personalización democratizan el acceso a productos hechos a medida.

El tercer aspecto a tomar en cuenta es la convergencia analógico-digital. La innovación más disruptiva es la aparición de productos híbridos: cuadernos inteligentes, bolígrafos que sincronizan con la nube, sistemas de escritura que digitalizan notas manuscritas.

El mercado global de papelería está adoptando la convergencia físico-digital, donde las herramientas de escritura traducen notas a formatos digitales para facilitar la colaboración y organización.

Esta convergencia subraya una preferencia creciente por la papelería que combina la satisfacción táctil de la escritura tradicional con la conveniencia y flexibilidad de la tecnología moderna, señala SkyQuest Research.

La integración de inteligencia artificial en el diseño de productos permite crear artículos más innovadores, prácticos y personalizados.

LOS MERCADOS

La región Asia-Pacífico lidera, Europa exige y América se adapta. El mapa regional de la papelería revela dinámicas muy distintas:

En primera plana, Asia-Pacífico concentra el 37 por ciento del mercado global, impulsada por su población masiva, el gasto en educación y una vibrante economía creativa. Japón y Corea del Sur marcan tendencias en diseño y calidad.

Las plataformas de comercio electrónico ofrecen selección profunda y entrega rápida a través de densas redes logísticas.

Europa representa 25 por ciento del mercado, pero su influencia supera su peso cuantitativo.

Las estrictas regulaciones ecológicas -directivas de envases, objetivos de contenido reciclado- están forzando a toda la industria a elevar sus estándares. El consumidor europeo valora el diseño, las certificaciones sostenibles y las iniciativas de circularidad.

Norteamérica acapara un 28 por ciento del mercado, con alta penetración del comercio electrónico y fuerte adopción por escuelas, distritos y pequeñas empresas a través de catálogos electrónicos y contratos digitales.

El trabajo híbrido sostiene la demanda doméstica de planners, marcadores y consumibles de impresión.

América Latina muestra un crecimiento ligado a la expansión de los marketplaces online y los pagos digitales, que aumentan el acceso de hogares y microempresas.

Los calendarios escolares marcan los picos estacionales, y los surtidos localizados -planners en español, kits alineados con el currículo- mejoran la conversión.

Por tanto, es necesario tener en cuenta El e-commerce B2B: el gran motor silencioso.

Mientras el consumidor individual acapara los titulares, el verdadero motor de crecimiento está en las compras empresariales e institucionales. Las empresas, escuelas y gobiernos están migrando sus adquisiciones de papelería a plataformas digitales a un ritmo acelerado.

Los catálogos electrónicos, las aprobaciones basadas en roles, los controles de gasto y los precios contractuales aceleran la migración de la compra de PYMES y medianas empresas a internet, señala OG Analysis.

Los proveedores que integran funcionalidades de cumplimiento fiscal, automatización de facturación y acuerdos de nivel de servicio ganan contratos plurianuales.

Los servicios de suscripción y reabastecimiento automático para productos de alta rotación -bolígrafos, papel, notas adhesivas- están capturando ingresos recurrentes y fidelizando clientes.

Los modelos basados en misión -listas de útiles escolares, kits de incorporación de empleados- aumentan el valor de los pedidos y reducen los costos de adquisición.

Según Global Growth Insights, las alternativas digitales redujeron el uso de papel en 41 por ciento. En entornos educativos y corporativos, la tendencia hacia entornos sin papel continúa reduciendo la necesidad de material de oficina convencional.

Sin embargo, el mismo informe señala que la papelería táctil y con diseño se mantiene, apoyada por el journaling para el bienestar mental, el bullet journaling y la capacidad de regalo. Las marcas reposicionan sus productos alrededor de la experiencia, los materiales y las ediciones limitadas, más que del precio.

El mercado mundial de la papelería demuestra que lo analógico y lo digital no son enemigos. Son, cada vez más, aliados. Los productos que sobrevivan serán aquellos que entiendan que el consumidor del siglo XXI no quiere elegir entre uno y otro. Quiere lo mejor de ambos mundos.

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