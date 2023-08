Tener el dinero en un medio de pago electrónico es seguro

El uso de la tecnología significa, además, ahorro y eficiencia, no solo por las bonificaciones que recibe el que paga, sino que, por otra parte, el que cobra se evita la necesidad de un cajero automático, contar el dinero y llenar formularioss

Es seguro para la ciudadanía tener su dinero en un medio de pago electrónico, afirmó el Banco Central de Cuba (BCC), a propósito de las nuevas medidas aprobadas para la bancarización de las operaciones en el país.

Durante una comparecencia en el programa televisivo Mesa redonda, Joaquín Alonso Vázquez, ministro-presidente del bcc, se refirió a las ventajas de lo que definió como un «proceso gradual», que pretende el beneficio de la población y de los distintos actores de la economía nacional.

En este sentido, señaló que el pago a través de los canales electrónicos implica, en primer lugar, seguridad.

«Si usted va por la calle y pierde el monedero o la cartera, pierde también el dinero.

«En cambio, si se le pierde la tarjeta, como conserva su pin, simplemente va al banco y lo recupera todo».

El funcionario afirmó que el uso de la tecnología significa, además, ahorro y eficiencia, no solo por las bonificaciones que recibe el que paga, sino que, por otra parte, el que cobra se evita la necesidad de un cajero automático, contar el dinero y llenar formularios.

En el momento en que uno paga, automáticamente lo que recibe la otra parte es un crédito en cuenta. Y por eso se logra eficiencia, porque también acelera los ciclos de cobro y pago, detalló.

«Una entidad comercializadora cobra muy rápido. Por lo tanto, tiene capacidad entonces para pagar y reducir la cadena de impago, que también le hace daño a la economía».

Precisamente, esta característica hace de la inmediatez otra de las ventajas.

En tanto, el hecho de que todas las operaciones queden registradas y tengan una contrapartida, implica que se trate de un proceso transparente, que puede ser auditable y verificable.

Otra de las virtudes es la capacidad de pago, considera el Ministro-Presidente del BCC, y lo ejemplifica con una situación que en algún momento le ha sucedido a la mayoría de las personas:

«¿Cuántas veces a usted no le ha pasado que va por un lugar y ve algo que quiere comprar, y cuando saca su billetera, se da cuenta de que no le alcanza el dinero?

«Sin embargo, cuando utiliza un medio de pago electrónico, usted puede comprar cualquier cosa, hasta el límite de su saldo. Por eso decimos que es también una oportunidad para pagar».

¿CUÁNTOS CANALES ELECTRÓNICOS EXISTEN ACTUALMENTE?

Sobre los distintos canales electrónicos de pago que existen en el país, Alonso Vázquez mencionó, en primer lugar, los cajeros automáticos.

No obstante, reconoció que en la mayoría de los municipios no se cuenta con esos equipos, y que una parte significativa presenta problemas relacionados con el tiempo de explotación y la obsolescencia tecnológica.

Dijo que otra de las opciones son los Terminales de Punto de Venta, conocidos popularmente como pos, que se emplean en tiendas e instituciones bancarias.

La banca telefónica es otro servicio al que se puede acceder desde un teléfono fijo para pagar determinados servicios, consultar el saldo o transferirle dinero a otra persona.

Alonso Vázquez se refirió, además, a la banca remota, habilitada tanto para las personas naturales como para los trabajadores por cuenta propia, las empresas estatales y el resto de los actores de la economía del país.

También figuran las plataformas Transfermóvil y EnZona y la bolsa MiTransfer.

SIEMPRE EXISTIRÁN LAS OPERACIONES EN EFECTIVO

Aun cuando hay sectores de la sociedad que nacieron en la era digital, a los que les resulta más fácil asimilar estos temas, el Ministro-Presidente del BCC reconoció que existen muchas personas que seguirán siendo «analógicas».

«Esas personas van a seguir trabajando con el efectivo, y a ellos va dirigido un servicio, que es digitalizar los comercios».

El servicio de Caja Extra en esos comercios, que por lo general están cercanos a ellos, les va a facilitar el pago o la extracción de efectivo, precisó.

Quienes no puedan usar los medios electrónicos también tendrán cerca un agente bancario, que puede ser una bodega, una mipyme, una empresa, una farmacia, siempre que tenga la posibilidad de pagar con códigos qr, añadió el funcionario, y señaló que, con esto, miles de unidades comerciales que tenemos en Cuba también se convertirían en un cajero bancario.

PRIORIDAD PARA LA POBLACIÓN

Además de atender a un reclamo de la población, que desde hace años ha estado abogando porque se pueda hacer un mayor uso de los medios electrónicos de pago, las nuevas medidas responden a una situación puntual que ha estado incidiendo en los últimos tiempos.

Refirió que el incremento de las operaciones en efectivo ha hecho que en la actualidad exista una cantidad de dinero fuera del sistema bancario muy alta, superior a lo que necesita la economía nacional.

En otras palabras, dijo, se ha estado acumulando el efectivo fuera del banco.

«La capacidad que hay fuera del banco es muy superior a lo que demanda la economía para el normal funcionamiento», comentó el Ministro-Presidente del BCC.

De ahí que las recientes disposiciones para la bancarización del país tengan también el propósito de equilibrar este fenómeno.

Aunque aún es pronto para hablar de resultados, Alberto Quiñones Betancourt, vicepresidente del BCC, aseguró que en las primeras jornadas se ha logrado que una mayor cantidad de personas acceda a los cajeros automáticos.

Teniendo en cuenta el deterioro de muchos de estos medios, una de las acciones adoptadas ha sido la necesidad de priorizar a la población.

«O sea, más que limitar a otros actores económicos, que estaban haciendo uso de los cajeros automáticos, se decidió, después de un análisis, que los cajeros automáticos que hoy tenemos se pongan en función de la población».

Teniendo en cuenta la necesidad para el pago de los salarios, las pensiones de jubilados y también alguna población que mantiene sus ahorros en cuentas soportadas por tarjetas magnéticas, hemos identificado las prioridades y es hacia las que hemos dirigido el servicio de los cajeros automáticos, detalló el Vicepresidente del BCC.

No obstante, señaló que hay más de cien municipios en el país que no cuentan con cajeros automáticos, por lo que estos medios no pueden constituir el eje de la bancarización.

Para llevar adelante el proceso de manera efectiva, es preciso crear en cada localidad un ecosistema digital, con todas las posibilidades que se han puesto a disposición de los clientes y el acompañamiento de los gobiernos locales.