Azucareros aceleran diversificación de sus producciones

La rama cañero-azucarera granmense acomete con celeridad las producciones diversificadas como alternativa con la que enfrentan el negativo impacto del cerco energético y el recrudecido bloqueo del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Por /

Sus colectivos obreros  se han  volcado  a las siembras de primavera  en los cultivos varios,  para mediante el autoconsumo abastecerse  de  granos, viandas  y hortalizas, mientras suman  a las cosechas,  los acopios de leche y carne vacuna  con destino a la Industria Láctea, el Comercio Interior  y  el consumo social.

Sobresale  en los compromisos,  la plantación de 840 hectáreas de  arroz, plan que  van cumpliendo al 90 por ciento  con  destaque para las empresas agroindustriales Arquímides Colinas, de Bayamo y  Bartolomé Masó, en el municipio de igual nombre.

Mientras, exhiben  atrasos en los cultivos de  la caña,   plátano y yuca, plantaciones en las que han de redoblar  los esfuerzos para avanzar en su  imprescindible recuperación.

Al unísono las  entidades  empresariales  han  avivado una red de servicios que transforma los espacios donde pueden adquirirse alimentos para el hogar con precios por debajo al mercado, además de una alimentación balanceada en los comedores.

Otras  producciones  son  las elaboraciones de carbón vegetal, melao, vinagre, raspaduras, dulces de almíbar,  caldosas y otros alimentos sólidos que se ofertan en puntos de ventas  a la población.

La Demajagua

Comparte si te ha gustado

Entradas relacionadas

Scroll al inicio