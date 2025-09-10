Industriales en busca de la cima en serie beisbolera cubana

Industriales de La Habana, con balance de 4-1, aparece hoy a solo medio juego de los líderes Santiago de Cuba, Sancti Spíritus y Matanzas, tras una jornada de emociones en la 64 Serie Nacional de Béisbol.

El elenco capitalino debió sellar su pleito en el estadio Latinoamericano frente a los Huracanes de Mayabeque, cuando la lluvia interrumpió el desafío en el quinto inning con pizarra favorable 5-3 a los visitantes y hoy saldra en busca de la victoria en la doble cartelera para encaramarse en la cima del ordenamiento general.

Los mayabequenses, que tienen apenas un éxito en cuatro salidas, habían conectado siete indiscutibles al abridor Pavel Hernández, líder en ponches del torneo con 14, incluido un cuadrangular de Maikol Barroso con un compañero en circulación.

Lo más notorio de la jornada fue la primera derrota de las Avispas de Santiago de Cuba, que tras cinco triunfos seguidos cedieron 22-0 en su estadio Guillermón Moncada ante los Vegueros de Pinar del Río, para provocar el triple empate en la cima.

Los matanceros aprovecharon su localía en el Victoria de Girón para noquear 14-4 a los Leopardos de Villa Clara, con protagonismo ofensivo de Esteban Terry (5-4, tres impulsadas) y buen relevo de Silvio Iturralde (2-0).

En el José Antonio Huelga, Sancti Spíritus venció 4-2 a Ciego de Ávila gracias a la faena monticular de José Isaías Grandales, que ponchó a ocho, y al jonrón de Lázaro Fernández. Jonathan Bridón también la sacó por los derrotados.

Otros resultados incluyeron el triunfo de Holguín 7-6 sobre Guantánamo con jonrones de Michel Gorguet y Yasiel González; la victoria de Granma 9-1 frente a Camagüey apoyada en 19 imparables; y el éxito de Las Tunas 10-2 contra Isla de la Juventud con gran slam de Henry Quintero.

El duelo Artemisa-Cienfuegos también quedó sellado por lluvia. Hoy todos los equipos celebrarán el segundo desafío de sus series particulares, pactadas a cinco encuentros.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959