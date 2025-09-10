En funcionamiento microsistema para la generación de electricidad en Granma

Tras la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, y hechas las evaluaciones para este tipo de contingencia, desde las 10:24 am funciona un microsistema en la provincia de Granma.

Por /

Foto: Jorge Luis Ríos Frías

Con un aporte de 7 megas, la isla sirve de electricidad a los hospitales provinciales Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo y Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo.

Así mismo disponen del servicio los hospitales Fe del Valle y hermano Cordovés de Manzanillo.

Fuerzas técnicas de la Empresa Eléctrica de Granma trabajan para robustecer el sistema a partir de la incorporación del emplazamiento de Bayamo.

El Comandante de la Revolución y Vice Primer Ministro Ramiro Valdés Menéndez, evalúa cada acción que se realiza para incrementar la generación de electricidad.

Jorge Luis Rios

