Recogen en Granma firmas de apoyo y solidaridad con Venezuela

Pobladores de la oriental provincia de Granma acudieron a la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en Bayamo para sumarse a la recogida de firmas de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela.

Fotos cortesía del ICAP

Texto: Cheila Aguilera Riquene

Pobladores de la oriental provincia de Granma acudieron este miércoles a la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en Bayamo para sumarse a la recogida de firmas de solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela.



El documento que circula por todo el país forma parte de una campaña de apoyo a la hermana nación. Marcelino Guerra Rosabal, delegado del ICAP en Granma enfatiza en la importancia de defender la paz en la región de América Latina y el Caribe tras la constante amenaza de los Estados Unidos hacia Venezuela.

Por tal motivo el ICAP invita a todos los ciudadanos de la localidad a que se sumen al comunicado internacional.

Para plasmar sus firmas los ciudadanos granmenses interesados deben dirigirse a la sede provincial de la institución, ubicada en la Avenida Frank País #51 esquina Avenida Granma, Reparto Jesús Menéndez de la ciudad de Bayamo.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma