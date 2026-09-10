Voleibolistas cubanas afinan preparación para Copa Panamericana 

El equipo femenino de voleibol de Cuba afina su preparación para participar del 11 al 18 próximo en la XXIII Copa Panamericana, con sede en León, Guanajuato, México, certamen que reparte puntos para el ranking mundial de la Federación Internacional (FIVB).

Recientemente, las discípulas del brasileño Luizomar de Moura conquistaron la medalla de bronce en el Campeonato Continental de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) y su clasificación para el mundial de 2027.

Con ese resultado, los seguidores del voleibol cubano esperan otra buena actuación, aunque el director técnico no contará ahora con todas las dueñas del tercer lugar en el torneo de Norceca, según el plantel dado a conocer.

Sin duda, entre las ausentes sobresale Gretell Moreno, quien fue seleccionada la mejor pasadora del evento continental, así como también Diaris Pérez, quinta máxima anotadora.

Tampoco estarán en acción en México, Greisy Finé y Dezirett Madan, piezas claves en el ataque, a las que se unen Claudia Tarín y Regla Flavia Martínez.

Según el perfil de Facebook de Luis Izquierdo, periodista de Radio Rebelde, las lamentables ausencias responden a la incorporación de varias jugadoras a sus contratos profesionales y a diversas situaciones personales.

Ahora estarán en la cancha, las pasadoras Brenda Mía Ferrer Nold y Sheyla Oliva Macaro, la opuesta Yalain Regla de la Peña González, las auxiliares Whitney James Marín, Evilania Martínez Luis y Alejandra Gómez Chacón, las centrales Jessica Aguilera Carbajal, Dayana Martínez Hernández, Laura Suárez Hernández y Daima del Río Preval, y las líberos Yanisleidis Sánchez Vinent y Zunel Díaz León.

Recordar que entre las convocadas sobresalen por el desempeño exhibido, Yalain Regla de la Peña, la mejor opuesta del Norceca, y Yanisleidis Sánchez, mejor líbero y mejor defensora.

También se mantienen en la relación Laura Suárez, Dayana Martínez, Evilania Martínez, Whitney James, Brenda Mía Ferrer y Jessica Aguilera, a las que se suman Daima del Río, Sheyla Oliva, Alejandra Gómez y Zunel Díaz.

Cuba aparece en el grupo B de la fase preliminar junto con Estados Unidos, México, Costa Rica y Guatemala, mientras que el A están Canadá, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y Nicaragua.

Por el programa anunciado por los organizadores las cubanas debutarán el 11 ante Estados Unidos, el 12 toparán con Guatemala, el 13 contra México y el 15 cerrarán contra Costa Rica, siempre en horario de la noche.

Los primeros lugares de cada llave avanzarán directamente a las semifinales, mientras que las segundas y terceras avanzarán a los cuartos de final.

Recordar que una buena actuación permitiría consolidar el avance conseguido en el Norceca, en tanto que los resultados negativos frente a selecciones ubicadas por debajo podrían provocar la pérdida de parte de los puntos logrados recientemente.

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