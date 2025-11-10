Entregan donativos de la ONU en la provincia de Granma

En el marco de la ayuda internacional a Cuba tras el paso del huracán Melissa, llegó a la provincia de Granma una comisión de las diversas agencias que componen el sistema de la organización de naciones unidas, ONU. Su objetivo esencial es ayudar con recursos como medicamentos, materiales para construcción, productos alimenticios y otros insumos a las poblaciones más afectadas por la inundaciones en ese territorio oriental. Esta colaboración se logra gracias a la acción conjunta de la ONU con la Defensa Civil cubana.