Al rescate de gigantes de acero (+ fotos)

Seis torres de alta tensión yacen derribadas sobre el terreno abrupto de Dos Ríos, en el municipio de Jiguaní. Doce toneladas de acero cada una, vencidas por vientos que superaron los 250 kilómetros por hora durante el paso del huracán Melissa.

Como gigantes caídos, aguardan ahora las manos de los hombres y mujeres de la Empresa de Construcción para la Industria Eléctrica Minem (ECIE), quienes enfrentan la titánica tarea de devolverlas a la vida.

El contingente de 110 trabajadores, distribuidos en ocho brigadas de línea y dos de montaje, tiene una misión clara: restablecer la conexión de Granma al Sistema Electroenergético Nacional (SEN) a través de las líneas de 220 kV. Pero la naturaleza se resiste.

El terreno inhóspito impide el paso de las maquinarias necesarias para alzar las nueve torres de emergencia de 39 metros de altura que, como primera etapa, rehabilitarán la línea Cueto-Bayamo. En condiciones normales, una brigada puede ensamblar de tres a cuatro torres por día. Pero aquí nada es normal.

Después vendrá la fase definitiva: construir las torres permanentes de acero galvanizado, estructuras de 42 metros de altura compuestas por 1200 elementos cada una. Estos colosos metálicos energizarán la línea de transmisión y alimentarán la Subestación de 220 kV.

Las jornadas comienzan a las cinco de la mañana. A veces sin electricidad ni agua corriente, los trabajadores enfrentan condiciones que pondrían a prueba a cualquiera. Sin embargo, el compromiso permanece intacto. Los impulsa algo más profundo que el deber: una voluntad férrea y una perseverancia que define a esta organización, vanguardia de la Unión Eléctrica y pilar fundamental del sector electroenergético del país.

Mientras las torres esperan su resurrección, las brigadas avanzan. Paso a paso, estructura a estructura, recuperando no solo la energía de una provincia, sino también la esperanza de miles de familias granmenses que aguardan en la oscuridad por más 11 días. Por estos caminos de gigantes, transita el esfuerzo de quienes a veces desde el anonimato trabajan por la eterna vocación de amar a un país y serle útil. (por Linito Comunicador, tomado de Empresa Eléctrica de Granma).

Radio Bayamo