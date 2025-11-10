Venezuela envía a Cuba otro embarque con cinco mil toneladas de ayuda

Otro cargamento de ayuda humanitaria con más de cinco mil toneladas de alimentos, medicinas, enseres y juguetes partió hoy de Venezuela con rumbo al oriente de Cuba para los damnificados por el huracán Melissa.

Desde el puerto internacional de La Guaira, en el estado homónimo, norte, zarpó la embarcación con 102 contenedores, enviadas por el presidente Nicolás Maduro, a través del Banco del ALBA, informó en Telegram el viceministro de la Cancillería para América Latina, Rander Peña.

Anunció, asimismo, que en el barco del ALBA “Manuel Gual” viaja una brigada de trabajadores eléctricos para contribuir a resarcir los daños provocados por el fenómeno meteorológico que golpeó con categoría tres de la escala Saffir-Simpson a las provincias orientales de Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Guantánamo.

Acompañado por el embajador cubano en Caracas, Jorge Luis Mayo, Peña declaró que esta ayuda es “expresión directa de solidaridad y apoyo concreto, en nombre del pueblo venezolano”.

Afirmó que “estos son los barcos que salen de Venezuela y navegan el mar Caribe, barcos llenos de soluciones, esperanza y vida, surcando el mismo mar que el imperialismo intenta usar para amenazar la paz”, afirmó.

“Vaya todo nuestro amor al hermano pueblo de Cuba, con quienes hemos construido una lealtad infinita y mutua”, enfatizó el también secretario ejecutivo de la Alianza bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Manifestó que en el envío va “todo nuestro amor, infinito siempre, que es el amor del comandante Hugo Chávez a Fidel (Castro), el amor de hijo a padre, de dos pueblos que han venido construyendo una lealtad infinita y mutua”.

El embajador de La Habana, por su parte, expresó el “eterno agradecimiento del pueblo cubano por esa generosidad bolivariana que han tenido ustedes”.

Mayo destacó que justo cuando el imperialismo amenaza a Venezuela, a los pueblos del Caribe y a nuestra América, “transita ese amor de amistad y solidaridad ejemplar” hacia la isla.

Significó que la unión entre los pueblos venezolano y cubano, en “ese abrazo fraterno entre Fidel y Chávez”, herederos de Simón Bolívar y José Martí, y la continuidad de Nicolás Maduro, el General de Ejército, Raúl Castro, y el presidente Miguel Díaz-Canel, “no es más que la consolidación de una ayuda que hoy ustedes refuerzan ante este huracán”.

El plenipotenciario resaltó que el pueblo cubano ha sido testigo de esa ayuda de manera permanente cuando más lo necesita.

Este es el segundo embarque solidario de ayuda humanitaria de la República Bolivariana hacia Cuba luego del envío por avión de 26 toneladas de alimentos y otros enseres el pasado 30 de octubre.

Cubadebate