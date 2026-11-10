Vigencia de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación

Tras su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba de la Ley 182 General de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y su correspondiente presentación, entrará en vigor 60 días después; es decir, el próximo siete de enero de 2027.

La novedosa disposición legal es la primera de su tipo en el país y, además, está considerada un elemento crucial para contribuir al desarrollo económico por la sencilla y acertada razón de que constituye una de las prioridades de gobierno.

El hecho de que se haya dada conocer este lunes en conferencia de prensa, despertó también el interés de expertos en la materia, entre ellos Luis Velázquez Pérez, presidente de la Academia de Ciencias de Cuba; y Agustín Lage Davila, asesor del Grupo Empresarial de la Industria Biotecnológica Cubana (BioCubafarma).

Ambos coincidieron en un comentario en Facebook en que debe servir de asidero para avanzar en la construcción de una estrategia que impulse la ciencia, la tecnología y la innovación en los próximos cinco años.

Sobre el mismo tema se pronunció el profesor Luis Enrique Ramos Guadalupe, Coordinador de la Comisión de Historia, de la Sociedad Meteorológica de Cuba, quien proclamó la necesidad de darle una interpretación adecuada para su aplicación consecuente.

Sin embargo, hay otras apreciaciones, a pesar o a partir del complejo escenario económico por el persistente acoso del belicoso vecino estadounidense, en el sentido de que las nuevas normas jurídicas forman parte de un sistema integral encaminado a garantizar el desarrollo socio económico nacional.

Así lo evidenció Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en un mensaje difundido en sus redes sociales, quien subrayó que la nueva ley “potencia la ciencia en función del desarrollo sostenible de Cuba”.

Hoy se publicó la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, fruto de la construcción colectiva de investigadores, profesores, estudiantes, innovadores y empresarios a lo largo y ancho del país. https://t.co/sW2Wt7kpyC



1/2 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) November 9, 2026

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