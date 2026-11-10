Líder iraní ordena superar el estado de «ni guerra ni paz» con EEUU

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó hoy que el líder supremo, Mojtaba Jamenei, instruyó poner fin al estado de «ni guerra ni paz» en las relaciones con Estados Unidos y avanzar hacia una solución mediante el diálogo.

En declaraciones difundidas por medios iraníes, Pezeshkian señaló que su país puede negociar sin renunciar a su dignidad y subrayó que tiene la responsabilidad de trabajar por el bienestar del pueblo iraní.

«La lógica dicta que no debemos entrar en guerra si podemos garantizar nuestros derechos mediante el diálogo, pero no cederemos ante la intimidación ni las tácticas de presión», expresó el mandatario.

El jefe de Estado reiteró el respaldo de Teherán a las conversaciones y sostuvo que el país no debe comprometer su futuro ni descartar una salida diplomática a las diferencias con Washington.

Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra Irán el 28 de febrero de 2026, antes de alcanzar un alto el fuego en abril. Los enfrentamientos entre Washington y Teherán se reanudaron en julio, en medio del estancamiento de las gestiones diplomáticas.

Los esfuerzos de mediación encabezados por Qatar y Pakistán continúan con el propósito de reactivar las negociaciones, abordar las diferencias sobre el programa nuclear iraní y las sanciones, así como tratar cuestiones de seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959