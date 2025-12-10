Cuba vs. Krasnoyars hoy en campeonato internacional cadetes  

Cuba debutará hoy con su selección Habana, a la de Krasnoyars en la primera jornada del Campeonato Internacional de Judo para Cadetes Batalla de las Ciudades, certamen por equipos que se efectuará hasta el 20 próximo en el balneario ruso de Sochi.

Andrés Taño González, comisionado nacional, informó desde la sede a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que en el torneo competirán 24 planteles anfitriones y ocho de otros países, en las divisiones de la categoría, los 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90 y +90 kilogramos (kg).

Recordó que la mayor de las Antillas asiste con 10 Judocas y que doblan en la categorías de pesos de 60 y 73 kg.

El equipo lo integran Emmanuel y Fabio Cortina, ambos en los 60 kg, y Lázaro Nava y Raymond Aldana, quienes competirán en los 73 kg.

La selección se completa con Miguel Ramírez (50 kg), Maikol Columbiet (55 kg), Raidel San Pedro (66 kg), Abdiel Campos (81 kg), Kenier García (90 kg) y Vannier Dupong (+90 kg), todos bajo la dirección del entrenador Evaristo Delis Mena.

Taño adelantó también a la ACN que esté miércoles tendrán además, sus segundos rivales en la escuadra de Kazán y que el viernes subirán a los tatamis otra vez en las preliminares contra Kaliningrad.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.