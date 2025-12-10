Día internacional de los Derechos Humanos: una pausa para reflexionar

Cada 10 de diciembre, el mundo hace una pausa colectiva para celebrar el Día internacional de los Derechos Humanos, un triunfo tras los horrores de la guerra.

En 1948, en París, nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos: un documento, que recuerda que toda persona, por el solo hecho de existir, merece vivir con dignidad, libertad e igualdad.

El Día Internacional de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre para conmemorar la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, considerada un hito histórico en la defensa de la dignidad humana.

Según la página oficial de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue proclamada como un ideal común para todos los pueblos y naciones, con el propósito de garantizar libertades y derechos iguales sin distinción de raza, sexo, idioma, religión, origen nacional o condición social.

Este documento sirve de base ética y política para numerosos tratados internacionales y para muchas constituciones nacionales que reconocen derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La jornada, también pretende visibilizar las violaciones que persisten en el mundo, impulsar la educación en derechos humanos y motivar a la ciudadanía, gobiernos y organizaciones a actuar para prevenir abusos y fortalecer la cultura de respeto y justicia.

Anaisis Hidalgo Rodríguez