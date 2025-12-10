Sin heridos tras choque de avioneta contra oficinas en La Sierpe

El choque de una avioneta de regadío modelo 18-1832, perteneciente a la Empresa Nacional de Servicios Aéreos, contra las oficinas ubicadas en la pista de la comunidad de Las Nuevas, en el municipio espirituano de La Sierpe, causó hoy daños materiales a esa infraestructura, pero no se reportan lesionados.

Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central y primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Sancti Spíritus, reseñó en la red social Facebook que el hecho ocurrió sobre las 6:55 de la mañana y, de forma preliminar, se conoce que una falla en los frenos de la aeronave provocó su impacto contra el inmueble administrativo.

De acuerdo con la publicación de la dirigente partidista, el piloto y el técnico que viajaban en la avioneta no sufrieron perjuicios.

Al momento de redactar esta nota, una comisión de expertos se trasladaba hacia el lugar de los hechos para evaluar las causas del siniestro.

El municipio de La Sierpe está ubicado en el sur del territorio espirituano y su geografía es conocida por las extensas terrazas dedicadas a las plantaciones de arroz, cultivo en el que se emplean medios aéreos para su fumigación.

