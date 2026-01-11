Celia Sánchez Manduley: símbolo purísimo

Su modestia, sencillez, su humanismo y el fervor revolucionario, hicieron de la heroína cubana Celia Sánchez Manduley una digna mujer merecedora de cuantos halagos sea posible. Este día es homenajeada en todo el país, con motivo de cumplirse 45 años de su deceso, ocurrido en La Habana, el 11 de enero de 1980.

Celia por siempre, la flor más autóctona de la revolución, Celia ternura infinita, Celia en el corazón del pueblo, la “fibra más íntima y querida de la Revolución” son algunos de los epítetos que se le atribuyen a esta mujer querida por su pueblo y convertida en símbolo perenne de admiración.

Celia símbolo purísimo del pueblo cubano fue educada como el resto de sus hermanos sin convencionalismos, prejuicios ni rigideces, y en la cual tuvieron mucho que ver la personalidad de su padre Manuel Sánchez Silveira, hombre de ideas liberales avanzadas y el carácter de su madre siempre alegre y cordial.

Heroína de la Revolución Cubana. Figura descollante de la lucha clandestina y guerrillera. Fundadora del pelotón de Las Marianas. Mujer de extraordinarias dotes como organizadora, y de impresionante sensibilidad humana. Se distinguió por su excepcional discreción, fidelidad y amor a sus semejantes y a la Revolución Cubana.

Siendo muy joven se incorpora al Movimiento 26 de Julio (M-26-7) creado con el propósito de reunir a los hombres y mujeres dispuestos a combatir el régimen tiránico y opresor que sumía a Cuba en la miseria.

El 19 de marzo de 1957 sube a la Sierra Maestra y se incorpora como combatiente al Ejército Rebelde. Fue un punto permanente de contacto con el Llano, labor que le permite desarrollar un excelente trabajo.

Fue la primera mujer que ocupó la posición de soldado combatiente en las filas del Ejército Rebelde. Utilizó los seudónimos de Norma, Lilian, Carmen y Caridad o Aly.

Heroína de la Revolución Cubana. Figura prominente de la lucha clandestina y guerrillera. Fundadora del pelotón de Las Marianas. Mujer de extraordinarias dotes como organizadora, y de impresionante sensibilidad humana.

Entre sus méritos estuvo: Defender la historia de la Revolución, ser su guardiana. Mujer valiente, firme, inteligente y querida por la gente, méritos que le conceden el don de ser La flor autóctona de la Revolución.

Como afirmara Armando Hart: quienes quieran saber el sentimiento humano que alberga un corazón comunista, quienes deseen conocer la sensibilidad humanista que hay en el corazón de los revolucionarios cubanos, debe estudiar la vida de Celia.

La Demajagua