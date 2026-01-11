Francia pide a Trump abandonar chantaje sobre Groenlandia

El canciller de Francia, Jean-Noël Barrot, instó hoy al presidente estadounidense, Donald Trump, a dejar a un lado lo que tildó de chantaje con Groenlandia, en alusión a los propósitos de apoderarse de la isla danesa.

Groenlandia es un territorio europeo bajo protección de la OTAN (…), el chantaje debe cesar, subrayó en declaraciones al diario Ouest France, el de mayor tirada en suelo galo.

De acuerdo con Barrot, los europeos tienen medios muy poderosos para defender sus intereses.

Desde su regreso a la Casa Blanca hace un año, Trump ha situado entre sus prioridades el control de la enorme isla ártica, en la que se consideran cuantiosos sus recursos debajo de la capa de hielo que la cubre.

Hace dos días Trump reiteró su discurso sobre el objetivo de Estados Unidos de apoderarse de Groenlandia, “antes de que Rusia y China lo hagan”, alegando que lo logrará por las buenas o por las malas.

Para Barrot, la opción de una intervención militar –no descartada por el jefe de la Casa Blanca- resulta poco probable, y nada la justificaría.

Por su parte, los habitantes de la isla afirman que no quieren ser estadounidenses, ni tampoco daneses, solo groenlandeses, según líderes políticos locales.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959