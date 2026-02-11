Elimina Nicaragua costo de visa consultada para cubanos

El Ministerio del Interior del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua informó que los ciudadanos de la República de Cuba portadores de pasaporte ordinario podrán obtener la visa consultada sin costo, mediante solicitud en línea, informó el periódico Granma.

La institución precisó que, una vez aprobada la gestión y notificada, los interesados deberán acudir a la sede consular nicaragüense más cercana en el exterior para estampar el documento en su pasaporte.

El anuncio forma parte de un mecanismo digital que permite a familias de diversas nacionalidades tramitar la visa consultada a través del correo electrónico oficial solicitudes@mint.gob.ni, con el propósito de facilitar el ingreso desde cualquier país.

Según el Ministerio del Interior, la disposición contribuye a un flujo migratorio ordenado y elimina barreras económicas para los ciudadanos cubanos, además de fortalecer la cooperación regional.

La entidad adelantó que próximamente habilitará un espacio adicional en su plataforma digital para optimizar los procesos de atención ciudadana, garantizando seguridad y transparencia en los trámites.

En paralelo, la asociación patriótica de cubanos residentes en Nicaragua «Antonio Maceo» condenó la orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declaró una supuesta “emergencia nacional” al catalogar a Cuba como amenaza para la seguridad de ese país.

El colectivo denunció que la medida busca intensificar el cerco económico contra la Isla y cuestionó la imposición de aranceles punitivos a terceros países que comercien petróleo con La Habana, lo cual calificó como violación de normas internacionales del derecho.

Al respecto, el Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla señalaron que estas acciones constituyen una agresión que pretende someter al pueblo a condiciones extremas, en el contexto del bloqueo económico, comercial y financiero vigente por más de seis décadas.

Los cubanos radicados en Nicaragua reafirmaron que ninguna medida coercitiva podrá quebrar la dignidad de sus compatriotas y aseguraron que la resistencia histórica de la isla continuará frente al hostigamiento externo.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.