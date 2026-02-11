Instalarán más de mil sistemas fotovoltaicos en zonas aisladas de Granma

En viviendas aisladas de Granma serán instalados este año mil 112 sistemas fotovoltaicos autónomos (SFA) de dos kilowatt de potencia (kWp), declaró a medios de prensa Geider Mompié Rodríguez, director general de la Empresa Eléctrica en esa provincia del oriente cubano.

De esa cifra de equipos 789 fueron asignados a hogares denominados cero voltios (vol), por no recibir electricidad de ninguna fuente, y los otros 383 a igual número de casas distribuidas en una docena de comunidades dotadas con grupos electrógenos, precisó Mompié Rodríguez.

La energía captada de la luz solar por tales SFA permite a los beneficiados instalar, de manera racional, lámparas de iluminación, ventiladores, televisor y refrigerador.

Con la electrificación de las mencionadas moradas cero vol, más la sustitución en el año precedente de 764 SFA dañados por otros nuevos de 300 Watt, conocidos como Lemi, donados por la República Popular China, todo el fondo habitacional de Granma estará electrificado.

Ese quehacer en territorio granmense está en correspondencia con los planteamientos recientes de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sobre el uso de la energía renovable para enfrentar el déficit de combustible.

En su comparecencia ante los medios de prensa nacionales y en extranjeros, el 5 de febrero último, Díaz-Canel se refirió a la instalación de esos sistemas en lugares donde resultaría muy costoso llevar la electricidad de la red nacional.

En esa ocasión subrayó la importancia de estas acciones para completar la electrificación del ciento por ciento del país.

Radio Bayamo