Amor y compromiso social en Hogar local para niños sin cuidado parental

Una jornada especial de amor y compromiso social tuvo lugar la víspera en el Hogar de Niños sin Cuidado Parental, ubicado en el reparto Jesús Menéndez, en la ciudad de Bayamo.

Hasta esa institución llegó el Proyecto de Reinserción Social Segunda Oportunidad, integrado por sancionados que cumplen sus penas en condiciones de libertad, bajo el control del Tribunal Municipal Popular de Bayamo.

Durante la actividad, los participantes ofrecieron diversos servicios comunitarios a los infantes, entre ellos barbería, zapatería y manicura, además de realizar donativos de artículos útiles para el centro.

La iniciativa, que forma parte de las acciones de reinserción y contribución social, contó además con la presencia de Yelenis Domínguez Rondón, Presidenta del Tribunal Municipal de Bayamo y el colectivo de trabajadores del hogar, quienes destacaron la labor del proyecto y el valor humano de sus integrantes.

Estas acciones evidencian el impacto positivo de los programas de reinserción comunitaria, al estimular la responsabilidad social de los sancionados y fomentar valores de solidaridad, amor y respeto hacia la infancia.

La Demajagua