Cuba por no ser menos que en los Clásicos beisboleros anteriores

Para la selección cubana de béisbol el juego de hoy ante Canadá significa, además de la posibilidad de clasificar, sostener su racha histórica de al menos avanzar a la segunda fase en todos los clásicos mundiales.

En las cinco ediciones precedentes los ahora dirigidos por Germán Mesa rebasaron siempre la ronda preliminar y en dos de ellas lograron incluirse entre los mejores cuatro en el ordenamiento final, con protagonismo para la plata de 2006.

Este año la opción de seguir con vida en el torneo pasa por doblegar a los norteños en el último duelo de la etapa clasificatoria del grupo A, con sede en el estadio Hiram Bithorn, de la ciudad puertorriqueña de San Juan.

Después de triunfos sobre Panamá (3-1) y Colombia (7-4), los cubanos cayeron ante los anfitriones boricuas (1-4), partido que aseguró a los ganadores el primer boleto para los cuartos de final.

El mentor insular ratificó al zurdo Liván Moinelo, uno de los ases actuales en el béisbol profesional japonés, para la apertura de este miércoles, quien buscará su segunda victoria tras lanzarle 3.2 innings a los panameños el pasado viernes.

Igual que entonces, está listo lo mejor del bullpen, con el grandes ligas Yariel Rodríguez y el taponero Raidel Martínez como piezas claves en la estrategia para minimizar el poder de una tanda canadiense liderada por prominentes jugadores de MLB.

La mayor novedad cubana, según adelantos desde la sede, radicará en ajustes en la alineación por primera vez en el certamen, luego de ligar apenas dos jits en el partido frente a los boricuas.

Anoche el elenco de Canadá derrotó a Puerto Rico por 3-2, resultado que deja para hoy además la expectativa respecto al orden de los clasificados.

Si gana Canadá pasa de primero con los boricuas como escoltas, pero de triunfar Cuba entonces los puertorriqueños se apropian del liderazgo seguidos por la escuadra de Germán Mesa.

El grupo de mayor rivalidad es el B, donde todo depende del juego entre Italia (3-0) y México (2-1), luego de que los europeos dieran la sorpresa anoche al vencer al potente elenco de Estados Unidos por 8-6.

De imponerse los italianos concluirán invictos y punteros, con los estadounidenses de segundos (3-1), pero si México logra el éxito, habría que decidir los clasificados entre las tres selecciones por el sistema de desempate basado en el balance de calidad de equipos, conocido por sus siglas en inglés TQB.

Japón (4-0) y Corea (2-2) se apropiaron de los tickets a cuartos de final por el segmento C, único jugado fuera de América, mientras Venezuela y República Dominicana, ambos con 3-0, avanzaron por el circuito D y en el partido bilateral, pactado también para este miércoles, definirán cuál lo hará de primero.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.