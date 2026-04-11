Intercambian periodistas granmenses con las máximas autoridades de la provincia

Periodistas y representantes de los medios de comunicación en Bayamo intercambiaron este sábado con la máxima dirección de la provincia, en un encuentro en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. En el espacio Daniel García Zayas, Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, resaltó que la prensa no está ajena […]

Periodistas y representantes de los medios de comunicación en Bayamo intercambiaron este sábado con la máxima dirección de la provincia, en un encuentro en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes.

En el espacio Daniel García Zayas, Presidente de la Unión de Periodistas de Cuba, UPEC, resaltó que la prensa no está ajena a la situación del país en cuanto a organización, tecnología y recursos.

Asimismo, enfatizó que desde el punto de vista profesional se enfrentan retos y es preciso mantener un constante flujo de información en los medios de comunicación para que el pueblo conozca la realidad del territorio.

Con este objetivo, destacó García Zayas, que los directivos de organismos deben tener una presencia sistemática en los medios de prensa.

Igualmente, afirmó que es necesaria una mayor participación de los periodistas en las redes sociales con veracidad.

Durante el debate, los reporteros enfatizaron en aspectos como el déficit de profesionales, con un tercio menos que cinco años atrás, el incumplimiento de horarios en las actividades y la formación de los periodistas en temas como los sismos y la guerra.

Potenciar la prensa como eje fundamental de la sociedad cubana, cambiar las maneras de contar y la importancia de la generación de contenidos propios en los medios fueron otros aspectos abordados.

En el encuentro Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Comité Provincial del Partido en Granma, afirmó que hay que ser más propositivos, revaluar las plantillas de todos los medios y aprovechar los espacios para acortar las distancias.

Igualmente, Ortiz Barceló, enfatizó la importancia del funcionamiento de los Círculos de Periodistas y como, desde los medios, se puede ayudar a preparar a los directivos para comunicar mejor.

Por su parte Yanetsy Terry Gutiérrez, Gobernadora de la provincia, convocó a la prensa a acompañar al territorio en las actividades por el aniversario 50 del Sistema del Poper Popular y los 50 años de Granma como provincia tras la división política- administrativa a conmemorarse el 7 de noviembre próximo.

El encuentro fue propicio para que los periodistas granmenses conocieran de primera mano acerca de cómo avanza en el territorio el tema de las comunicaciones, la instalación de paneles solares, la situación del transporte y de las principales ilegalidades detectadas por el cuerpo de inspectores.

Radio Bayamo