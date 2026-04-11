Convoca Joven Club a concurso “Fidel, las Tecnologías de la Información, la Niñez y la Juventud

En saludo al centenario del natalicio del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, los Joven Club en Granma convocan al concurso “Fidel, las Tecnologías de la Información, la Niñez y la Juventud.

La iniciativa está pensada para que los niños, adolescentes y jóvenes muestren su talento y creatividad, inspirados en la historia, la tecnología y el futuro digital de Cuba.

Destaca la publicación del Joven Club Granma que al mismo tiene como objetivo resaltar el pensamiento de Fidel sobre la informática, la computación y el papel de la niñez y la juventud en la construcción de la soberanía analógica cubana.

De igual manera pretende promover la creatividad y el talento de las nuevas generaciones en torno al uso de las TIC y la Inteligencia Artificial, así como rendir homenaje a la Victoria de Girón, como símbolo de resistencia, unidad y triunfo de la juventud y el pueblo cubano.

Se suma también la celebración del Día de las Niñas en las Tecnología de la Información y las Comunicaciones, incentivando la participación con enfoque de género y visibilizando el papel de adolescentes, jóvenes y mujeres en esta esfera.

Se podrá participar en las modalidades de dibujo y pintura digital o tradicional, microrrelatos, cuentos o poesía, videos breves, fotografía digital, aplicaciones o juegos digitales sencillos, música, proyectos creativos usando Inteligencia Artificial además de otras obras que destaquen la igualdad, la participación y el liderazgo de las féminas.

Entre las temáticas sugeridas figuran Fidel, creador de los Joven Club y de la Universidad de las Ciencias Informáticas, la labor en la comunidad de los Joven Club y la Unión de Informáticos de Cuba con las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La niñez como protagonista del futuro digital, Juventud creadora: innovación y soberanía tecnológica además de las TIC como herramientas para aprender, compartir y unir.

Se suman también a la iniciativa la escuela, los Círculos de Interés y los Palacios de Pioneros en la educación, así como el uso responsable de productos y servicios digitales cubanos.

La premiación del certamen se efectuará el 23 de abril de 2026, como parte de las celebraciones por el Día de las Niñas en las TIC, con la exposición de las obras ganadoras y el reconocimiento a los participantes más destacados.

Los trabajos deberán entregarse en el Joven Club más cercano en cada comunidad o en las direcciones municipales y provinciales de Joven Club, a donde también podrán dirigirse para recibir mayor información.

La Demajagua