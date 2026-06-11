Destacan calidad y confort de taxis eléctricos para hospitales

El Grupo Empresarial de Transporte Automotor (GEA), del Ministerio de Transporte, destacó la calidad y el confort de la incorporación de 200 vehículos eléctricos de la firma china Dongfeng al servicio de Taxis Cuba, destinados al traslado de pacientes de hemodiálisis en todas las provincias.

Según datos de la entidad, estos medios permitirán atender en promedio a 400 pacientes diarios, lo que representa unos 10 mil 400 mensuales, equivalentes al 13 por ciento de los usuarios movilizados por la empresa, precisó la entidad en su perfil institucional en la red social Facebook.

Los automóviles poseen suspensión adaptada para mayor estabilidad, bajo nivel de ruido y accesibilidad para personas con movilidad reducida, además de cero emisiones contaminantes, características que aportan confort y seguridad a los pacientes.

Cada unidad contará con un rotulado especial de identidad “Salud” para facilitar su reconocimiento en la vía pública.

La distribución incluye 40 vehículos en La Habana, 20 en Guantánamo, 15 en Granma, 10 en cada una de las provincias restantes y cinco en la Isla de la Juventud.

Técnicos de Taxis Cuba recibieron capacitación especializada por parte del fabricante, con el propósito de garantizar el mantenimiento y la explotación eficiente de los equipos.

En 2025 se habían incorporado 25 taxis eléctricos Moskvich 3e de origen ruso, destinados al turismo en La Habana, Varadero y Cayo Santa María, con autonomía superior a 400 kilómetros.

Con esta nueva flota, Taxis Cuba refuerza su papel en el transporte sanitario y contribuye a la política nacional de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

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