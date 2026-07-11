Granma trabaja activamente en Red Juvenil Comunitaria

La provincia de Granma trabaja activamente en la implementación de la Red Juvenil Comunitaria, programa audaz destinado a estimular la participación de los jóvenes en todas las esferas de la vida social.

Así trascendió en reciente análisis del Comité provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el que se ratificó el propósito de expandir y consolidar la red, crecer en proyectos, actividades y en mayor vinculación con la población.

Con la puesta en marcha de esta iniciativa se busca convertir a cada comunidad en un bastión de resistencia, solidaridad y creación.

Su inserción en los proyectos sociales en los Consejos Populares granmense debe impulsar la respuesta organizada del pueblo para asegurar la estabilidad económica, política y espiritual.

La Red ha de desplegarse en diferentes frentes de acción: la defensa y protección civil, a través de Zona joven segura, el enfrentamiento a la batalla energética con soluciones tecnológicas mediante Voltaje juvenil, la vinculación de los jóvenes con la producción de alimentos y el empleo en Tu aporte cuenta.

Incluye el combate a la desinformación, la formación de comunicadores en narrativa digital con Código joven, la solidaridad con los adultos mayores, embarazadas y personas vulnerable en Aquí con mi barrio, potenciar la formación ideológica a través de Conciencia joven y la promoción de la cultura, el deporte y la recreación como herramientas de identidad y resistencia en Cuba viva.

Asimismo, cada una de estas líneas de trabajo convocan a la juventud a poner el talento al servicio de la comunidad, demostrar que ante la situación de crisis no se puede esperar, ni a que venga de fuera, la solución a nuestros problemas, sino que ha de brotar del compromiso cotidiano de quienes creen en el futuro de nuestro país.

La Demajagua