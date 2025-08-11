Visitan jóvenes del Campamento de Verano “Siempre Joven” Casa Natal de Celia Sánchez

Como parte del programa diseñado por la Unión de Jóvenes Comunistas en saludo a los aniversarios NOVENTA Y NUEVE del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro y el CINCUENTA Y CINCO de la organización estudiantil, jóvenes integrantes de la segunda Edición del Campamento de Verano “Siempre Joven”, visitaron la Casa Natal Celia Sánchez Manduley ubicada en el municipio de Media Luna. Allí sus miembros se pudeiron compartir experiencias, profundizar conocimientos sobre la historia de Cuba y fortalecer valores patrios con la nación.