Francia pondrá a 67 departamentos en emergencia por la canícula

El servicio meteorológico francés pondrá mañana a 67 departamentos en el nivel naranja de emergencia climática, a causa de la quinta ola de calor de este verano, indicó hoy la televisión capitalina.

La vigilancia climática incluirá a la región de Ile de France, que comprende esta capital y al menos ocho departamentos del Gran París, señaló el canal de televisión BFMTV.

Para esta jornada, estaba previsto que 43 de los 99 departamentos de la Francia continental estarían en el nivel naranja, cuando el nuevo episodio de canícula eleva las temperaturas por encima de 35 grados en la mitad de esta nación.

Las zonas especialmente afectadas este martes por la nueva ola de calor son las regiones de Los Países del Loira, el sur de Bretaña, Centro-Valle del Loira y Nueva Aquitania, destacó BFMTV.

A las 5:00, hora local, de este martes Météo-France ya registraba 27 grados centígrados en Le Luc, Var, Niza, L’Île-Rousse y en Córcega, además de 26 grados en Montpellier y 25 en Clermont-Ferrand y Orange (Vaucluse).

El seguimiento al parte meteorológico se convirtió casi en un asunto de seguridad nacional para Francia, dada las consecuencias de las altas temperaturas para la salud y la economía, incluida la estabilidad de los recursos hídricos.

La situación meteorológica obligará al primer ministro Sébastien Lecornu a dirigir reuniones de emergencia del Gobierno, primero este miércoles sobre el tema de la sequía y luego el lunes venidero, sobre la ayuda tras los incendios.

Se calcula que las pérdidas por los siniestros en los departamentos de Gironda, Var y Landas llegan a unos cinco mil millones de euros, mientras que con el calor se registraron casi seis mil decesos por encima de la norma, en junio.

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