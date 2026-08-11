Fidel en la salud, en la prensa y en la política exterior hoy en Coloquio

La figura del Comandante en Jefe en la política exterior de la Revolución, en la salud pública y en la prensa, constituyen hoy temas del I Coloquio Internacional Fidel: Legado y futuro, que se desarrolla en el Palacio de Convenciones de La Habana hasta este miércoles.

La impronta de Fidel en la lucha por la paz y la unidad de los pueblos, testimonios sobre su participación en la diplomacia revolucionaria, son asuntos que debatirán destacados académicos y diplomáticos cubanos en el encuentro que reúne a más de mil asistentes extranjeros de 63 países.

El líder de la Revolución cubana en la salud pública, la brigada internacionalista Henry Reeve, la figura del Comandante en el desarrollo de la industria biotecnológica y farmacéutica cubana, así como también testimonios de vida, estarán en el centro del panel que sesionará en la sala cuatro del centro de convenciones.

La inauguración de una exposición de caricaturas de creadores nacionales y foráneos dedicadas a Fidel tendrá lugar en horas de la tarde, integrada al foro Fidel: la Revolución y una comunicación para pensar, moderado por Katiuska Blanco, periodista y directora de la cátedra Fidel Castro Ruz, del Instituto Internacional de Periodismo José Martí.

Mientras el Instituto de Historia de Cuba desarrollará el panel Fundamentos filosóficos e ideológicos del pensamiento de Fidel Castro, oportunidad para intercambiar desde la filosofía y la historia la visión del líder de la Revolución Cubana.

El foro Arte Fiel, organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, incluye la conferencia Fidel y la cultura en Revolución, a cargo de Magda Resik Aguirre, periodista y vicepresidente primera de la Uneac, y hablarán, además de la presencia del Comandante en el Ballet Nacional de Cuba, el teatro, la cultura comunitaria y las relaciones del líder histórico con la organización que cumple 65 años.

El I Coloquio Internacional que rinde homenaje a la figura de Fidel en el año de su Centenario propone para esta noche, un concierto del maestro Frank Fernández junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, dedicado al líder revolucionario cuya personalidad trasciende en el tiempo.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.