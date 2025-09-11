Rinden homenaje a Lucius Walker y su lucha contra el terrorismo.

Granmenses de diversas generaciones rindieron homenaje al reverendo Lucius Walker a propósito del décimo quinto aniversario de su fallecimiento.

Texto y fotos: Cheila Aguilera Riquene

Como parte de la IV Jornada Internacional por la Paz, contra el bloqueo y el terrorismo, se efectuó un encuentro homenaje por el décimo quinto aniversario del fallecimiento del reverendo Lucius Walker, en la sede provincial del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).



En el tributo estuvieron presentes miembros del centro Martín Luther King, el Consejo de Iglesias por la Paz, así como pobladores del Reparto 26 de Julio del municipio Bayamo. Los participantes recordaron el legado de Walker quien dedicó su vida a la lucha contra el terrorismo.



La IV Jornada Internacional por la Paz, contra el bloqueo y el terrorismo se extenderá hasta el 30 de octubre. Entre las principales actividades se encuentra la celebración del Día Internacional de la Paz el 22 de septiembre. El evento será propicio para reconocer a los tres pioneros ganadores del concurso “Los niños pintan y cantan a la paz”, explicó Marcelino Guerra Rosabal, delegado del ICAP en la provincia de Granma.



El Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos mantiene el precepto de que combatir el terrorismo constituye un deber de todos los que aman la paz y luchan por preservarla.

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma