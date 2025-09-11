Hoy en la Mesa Redonda: La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y las acciones para su fortalecimiento

El Ministro de Energía y Minas, junto a otros directivos del MINEM, y el Director General de la Unión Eléctrica, comparecerán este jueves en la Mesa Redonda que será transmitida desde las 6:30 p.m. por Cubavisión, Cubavisión Internacional, Canal Caribe, Radio Habana Cuba, los canales de YouTube de la Mesa Redonda y la Presidencia y las páginas de Facebook de la Mesa Redonda, Cubadebate y la Presidencia.