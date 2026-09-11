Valle Rojo y nuevos actores económicos debaten transformaciones para impulsar la producción cárnica en Granma

El Consejo de dirección de la Empresa Cárnica Valle Rojo sostuvo un encuentro, este miércoles, con nuevos actores de la economía, para debatir sobre la implementación de las transformaciones económicas y sociales aprobadas en el país.

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La reunión contó con la presencia de Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, y la gobernadora Yanetsy Terry Gutiérrez, quienes destacaron la necesidad de articular esfuerzos entre las empresas estatales y los productores privados.

En el intercambio, Roger Fernández Bodaño, director general de Valle Rojo y coordinador de la Industria Alimenticia en Granma, explicó que la empresa, que cuenta con establecimientos en Bayamo, Manzanillo y Niquero, ha visto reducido drásticamente su nivel de actividad por la insuficiente entrega de materia prima desde la agricultura.

Esta situación los ha obligado a buscar estrategias para sostener niveles mínimos de producción.

El directivo señaló que las nuevas transformaciones permiten avanzar en alianzas estratégicas con facultades para la exportación de productos y la importación de insumos lo que debe favorecer incrementos en la producción cárnica.

Entre los actores presentes estuvieron Milton Orozco, Valentín Brunelis y Humberto Labrada, productores de ganadería, porcicultura y avicultura.

Radio Bayamo

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