 Abierta convocatoria a concurso de interpretación Kiki Morúa in Memoriam

Los intérpretes de música popular cubana mayores de 18 años, aficionados o profesionales, podrán participar en el concurso de interpretación Kiki Morúa in Memoriam y enviar sus propuestas hasta el 20 de noviembre.

Convocado por la Dirección Municipal de Cultura de Cárdenas y el Consejo Popular de Varadero, el concurso, que llega a su 24.ª edición, se integra al festival que rinde homenaje a Leoncio Enrique Morúa Ruiz (Matanzas, 1941-La Habana, 1983), fundador del cuarteto Los Zafiros.

Ivon Cervantes, presidenta del Consejo Popular de Varadero, expresó hoy en conferencia de prensa que el evento se desarrollará del 4 al 6 de diciembre venidero e incluirá un encuentro teórico.m, además, destacó que los interesados en participar deberán enviar un video con un tema de música popular cubana e incluir obligatoriamente una pieza de Los Zafiros.

Los aspirantes serán valorados, primero, por un equipo de admisión, en caso de ser seleccionados y residir en otros territorios, el evento garantiza la infraestructura logística.

Emil Pérez, director musical, explicó que en esta oportunidad compartirán el archivo más grande y completo sobre la obra de Los Zafiros que existe en Cuba y en el mundo, verdadera joya de la cultura cubana.

Un jurado presidido por la reconocida musicóloga Nery González Bello, gerente general del sello Bis Music, evaluará a los concursantes después de las tres jornadas de competencia.

Cervantes informó que el evento cuenta con el patrocinio de entidades de Varadero, incluidos actores económicos no estatales como el restaurante Varadero 60, conocido por su labor de promoción cultural, y reafirmó que la Península de Hicacos no es solo un destino de sol y playa, sino también una tierra pródiga en defensa de la identidad nacional.

González Bello destacó el contexto difícil que vive Cuba y cómo aparecen alternativas para mantener un evento como este que defiende los valores del patrimonio musical de la Isla.

Al teléfono 5295089 deberán enviar sus propuestas los interesados en participar, los organizadores recuerdan que pueden presentarse solistas u otros formatos vocales.

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